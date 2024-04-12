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国内首个规模化绿色甲醇项目开工

2024年04月12日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：国内首个规模化　　绿色甲醇项目开工

　　科技日报讯 （记者杨仑）记者4月10日获悉，国内首个规模化绿色甲醇项目——上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目开工仪式日前在吉林省洮南市举行。

　　据悉，项目计划总投资224亿元，分三期实施，全部建成后每年可生产百万吨绿色甲醇。项目一期总投资56亿元，计划建设25万吨风电耦合生物质制绿色甲醇一体化项目，配套新能源规模68万千瓦，自发自用、轻度并网。项目建成投产后可实现年产值12亿元，为实现大规模绿电消纳提供了新的技术路线和商业模式。

　　据介绍，项目是吉林省“氢动吉林”“吉氢入海”战略布局的重要组成部分，也是国家首批绿电制氢就地消纳示范项目。项目旨在利用洮南市丰富的可再生资源，以风能和生物质能为基础，打造“绿色新能源+绿色化工”产业链。

　　据悉，近年来，洮南市积极推动风、光、生物质、垃圾发电四类新能源齐头并进，风电、光伏、制氢三类装备制造企业共同发展，地热供暖、抽水电站、铅碳储能三个产业全面提升，新能源产业一体化、全链条发展路径形成，产业新生态和竞争新优势得以构建。

(责编：方经纶、陈键)
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