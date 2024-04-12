原标题：第四届消博会即将启幕

第四届中国国际消费品博览会主会场海南国际会展中心。

参展商在海南国际会展中心布展。新华社记者 郭 程摄

据新华社海口4月11日电 （记者王军锋、赵玉和）以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第四届中国国际消费品博览会将于4月13日至18日在海南举行，届时，将有来自71个国家和地区的4000多个品牌参展。

据了解，本届消博会将按照“1+N”全岛办展理念，统一专业化布展，展览设主会场和若干消费新场景分会场。其中，主会场展览面积达10万平方米，中免新消费场景展区、琼海博鳌乐城国际健康消费展区等分会场总展览面积达2.8万平方米。

今年，爱尔兰受邀作为主宾国亮相本届消博会，将围绕科技创新、教育投资、旅游和文化体验等维度全方位介绍爱尔兰的国家形象与产业实力。

(责编：方经纶、陈键)

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