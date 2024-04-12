原标题：农银人寿深入开展“普惠金融推进月”行动

普聚金融服务，惠及千企万户。近日，农银人寿认真贯彻中央金融工作会议精神，积极落实监管部门工作部署，深入开展“普惠金融推进月”行动。

及时全面部署，落实普惠金融工作。农银人寿第一时间学习监管文件，对“普惠金融推进月”工作进行专项部署。公司制定行动工作方案，确保各项工作全面落实、有效开展。23家分公司积极响应，组织形式多样的宣传活动，广泛宣传普惠金融的理念与成效。

开展深度走访，组织多元对接活动。农银人寿积极开展政策解读、调研走访、产品宣讲会等活动，各级机构加大调研走访力度，走企业、走乡村、走社区、走田间地头，充分了解广大人民群众的保险服务需求及各类市场主体发展新质生产力的金融服务需求，积极提供适合其自身需求的产品及服务，提高服务认知度和可获得度，做好普惠金融大文章。

农银人寿湖北分公司走进社区，向居民宣介保险产品及服务，引导居民识别和选择正规金融渠道，同时对居民的金融服务需求开展调研

研发专属产品，聚焦普惠重点客群。农银人寿深入剖析普惠重点客群的人身保障保险需求，针对农民、新市民、老年人开发专属产品，服务重点客群。面向“三农”客户，打造“金穗安行两全保险”等三类产品，为“三农”客户提供意外保障、出行保障、养老保障；面向“新市民”客户，研发“金穗筑福建筑施工人员团体意外伤害医疗保险”等两款产品，为建筑工人意外伤害提供医疗保障；面向老年人，推出“金穗利民两全保险”等两款个人养老金产品，着力满足客户养老需求，为客户提供更全面的养老保障。

优化服务举措，提升普惠金融服务质效。为更好服务普惠金融客群，农银人寿多措并举，不断提升“三农”客户与老年客户服务体验。为解决“三农”客户与老年客户行动不便、交通不便、不熟悉理赔流程等实际困难，公司推出理赔关爱服务，对于有困难的客户，积极安排人员进行探视慰问，提供解答问题、准备资料等贴心服务，累计为596人次提供了探视慰问服务。此外，公司软件硬件建设齐发力，线上不断优化功能，建设适老系统，满足老年客户特定需求，在客服柜面设置老年人服务专区，为老年人提供专属服务，为普惠金融客群持续输出更有温度的服务举措。

加大宣传力度，有效扩大行动影响力。在公司官网开设“普惠金融推进月”专栏，着力加强监管及保险行业普惠金融政策解读，定期更新公司普惠金融工作进展情况及经验做法。公司各级机构积极开展政策产品宣讲会，宣介农银人寿普惠金融保险产品，积极通过线上线下渠道，提升对市场主体及人民群众有效触达数量，加大普惠产品及服务推广力度，帮助市场主体和人民群众选择好适合自身需求的金融产品和服务。

农银人寿河南分公司走向田间地头，向村民宣传公司产品与金融支农惠农政策，主动提供多元化、价格适宜、条款易懂的金融产品和服务

下一步，农银人寿将聚焦市场主体和广大人民群众的迫切需求，同责共担、同题共答、同向发力，做好普惠金融大文章，为市场主体和广大人民群众办实事、解难题，不断增强普惠金融服务的获得感、幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)

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