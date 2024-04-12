原标题：正式运营启动！中国联通京津冀数字科技产业园落户天津

4月8日，在天津市数据局、天津市发展和改革委员会、天津市工业和信息化局、天津市通信管理局、天津市武清区人民政府的指导下，京津智算产业发展论坛暨中国联通京津冀数字科技产业园运营启动发布会在天津武清举办。中国联通副总经理梁宝俊出席并致辞。来自京津冀地区的政府、智算产业头部企业、机构以及专家学者400余人参会。

算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源，对于实现数字化转型、培育未来产业，形成经济发展新动能等方面具有重要作用。中国联通副总经理梁宝俊表示，中国联通主动服务京津冀协同发展国家战略，扎实推进中国联通京津冀数字科技产业园建设，着力为京津冀智能科技产业发展夯实数字底座。

会上举行了中国联通京津冀数字科技产业园投产运营启动仪式。该产业园是中国联通深入落实国家京津冀协同发展战略和“东数西算”战略关键项目，地处京津冀三省交汇的黄金区位，总用地面积117.21亩，总建筑面积19.96万平米。

产业园算网全光承载，海量带宽输出，双路由直连中国联通北京、天津骨干节点，京津冀算力服务圈时延小于0.5ms，依托联通云能力底座，直连389个国内外云资源池，接入152个数据中心，一跳入云，多云互联。首期已交付1栋研发楼以及4500架8KW机柜，将为智能产业数字科技提供智算服务与生态企业的科创载体。产业园建成后，总机架数可达18000架，可承载20万台云服务器。

在工程进度方面，京津冀数字科技产业园创造了多个“史无前例”，项目从土建开工到4500架机柜投产交付整体用时不足一年，做到了业界最快。此外，产业园倾力打造安全可靠、绿色低碳的运营环境，全方位多手段立体化保障客户运营安全——电力系统采用物理双路由上联两个国网变电站，动力系统使用2N双备份架构；网络安全配置主备双节点路由、超强防火集群、高性能恶意攻击防御系统；机房安全通过全局可视化联动管理、动环监控等智能运维管理系统全景全时无死角监控；制冷系统采用“弥散式送风+热通道封闭+吊顶回风”形式，最大限度利用自然风冷却，率先实现PUE值降至1.1957。

会议期间，天津市数据局、武清区政府与天津联通签署京津智能算力中心战略合作协议，以“中国联通京津冀数字科技产业园”为载体，加快建设京津智算中心。武清经济技术开发区与天津联通、安擎计算机信息股份有限公司签署武清智算资源建设战略合作协议，合作运营并打造智能计算运营基地。天津联通与武清经济技术开发区、武清高村科技创新园、华为、中兴、浪潮、安擎、联想、新华三、天开发展集团、科大讯飞、百度、曙光、360、烽火、商汤、天数智芯、清微智能等智算产业领军企业和机构成立智算产业联盟，共同推动智算技术的研发与应用。天津联通将携手各方产业伙伴，促进智算产业蓬勃发展，助力数字经济迈向新台阶。

未来，中国联通将加强在大数据、云计算、人工智能、工业互联网等方面的生态、业态资源引进，打造天津智算产业链，助力天津数字经济发展。

(责编：董童、李源)

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