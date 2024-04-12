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中国能建上海总部开建

2024年04月12日11:04 | 来源：人民网
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据中国能建消息，近日，中国能建首座近零碳超高层建筑中国能建上海总部综合一体化项目建设工程设计方案获批，标志着该项目正式进入建设阶段。

中国能建上海总部综合一体化项目位于上海市徐汇区滨江核心地块，建筑高度195米，总建筑面积约18.1万平方米，其中地上建筑面积约12.7万平方米，地下建筑面积约5.4万平方米，建设内容包括新建商业、文化、办公、住宅及其配套用房，未来将打造为集总部办公、商业、酒店、居住于一体的城市综合体。

中国能建相关负责人介绍，该项目采用高性能外围护结构，主体部分采用高性能单元式玻璃幕墙，隔热性能比普通幕墙高出三分之一以上；幕墙外侧使用有机垂直遮阳构件与遮阳通风器一体化设计。提能效方面，项目采用地源热泵技术，整个地块排布地源井384口，井深120米，冬季采暖综合COP可达4.0以上，同时配备2台双工况制冷主机。减排放方面，项目应用先进的光伏发电技术，通过建筑光伏一体化设计，在屋顶、建筑立面非透光部分安装高效发电组件，转化效率达16%以上。此外，项目设置智慧能源与碳排放管理系统，设置直流用电区域，采用直流电器，就地消纳光伏发电，减少中间转换的电能损耗，同时采用多种柔性负荷调节手段，实现建筑用能调节，降低峰值负荷约50%。

(责编：曹淼、李源)
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