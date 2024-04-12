人民网北京4月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，4月13日，中老铁路国际旅客列车开行一周年之际，中老两国铁路部门将在中国西双版纳至老挝琅勃拉邦两大著名旅游城市间增开国际旅客列车1对，旅客乘火车可实现两地间当日往返。

国铁集团国际部负责人介绍，为进一步满足各国旅客乘坐中老铁路旅客列车跨境旅行的需求，更好地发挥黄金通道作用，在中老两国政府相关部门的大力支持下，两国铁路部门加强沟通协调、达成合作共识，统筹利用跨境运输资源，决定在中老铁路昆明南至万象站间每日开行1对国际旅客列车的基础上，安排在西双版纳至琅勃拉邦站间增开1对国际旅客列车，为旅客朋友提供更加便捷、高效的跨境运输服务。

中老铁路增开1对国际旅客列车。国铁集团供图

该负责人介绍，此次增开的国际旅客列车，运营初期按每周一、周五、周六、周日共4天开行，全程经停西双版纳、勐腊、磨憨、磨丁、孟赛、琅勃拉邦6个车站，包括铁路口岸通关时间在内的全程旅行时间仅需5小时左右，西双版纳至琅勃拉邦间可实现当日往返。其中，西双版纳至琅勃拉邦的D85次，北京时间8：10西双版纳始发，当日13：12到达琅勃拉邦；琅勃拉邦至西双版纳的D86次，北京时间14：35琅勃拉邦始发，当日19：27到达西双版纳。

西双版纳至琅勃拉邦国际旅客列车使用动力集中型“复兴号”动车组开行，最高运行时速160公里，编组8辆，其中一等座车厢1辆、二等座车厢（含餐吧车）7辆，总定员720人，每组座椅下方均设有中国和老挝标准电源插座，采用中、老、英三种语言显示旅服信息、提供广播服务。两国铁路部门将根据跨境客流情况，灵活设置动车组跨境车厢和非跨境车厢，并按相应区段发售车票。

中老铁路增开1对国际旅客列车。国铁集团供图

4月12日，中老两国铁路部门将在线上线下同时发售国际旅客列车车票。西双版纳始发国际旅客列车跨境车票，可通过中国铁路12306网站（含客户端）和昆明、昆明南、玉溪、普洱、西双版纳、勐腊、磨憨站7个车站的国际售票窗口购买。琅勃拉邦始发国际旅客列车跨境车票，旅客可通过老中铁路互联网售票系统（LCR Ticket APP）和万象、万荣、琅勃拉邦、孟赛、磨丁站5个车站的国际售票窗口购买。通过互联网渠道购票的旅客，乘车前须持购票时使用的本人有效护照，分别到以上中国段、老挝段指定车站国际售票窗口换取纸质车票，跨境旅客进出站、口岸通关上下车时，均须核验纸质车票。

该负责人提示，目前，铁路口岸不具备落地签功能，跨境旅客须提前办理好签证。下一步，中老两国铁路部门将根据客流情况，适时优化调整国际旅客列车开行方案，加强与海关、边检等部门的沟通协调，不断提高运输服务质量，为便利旅客跨境旅行、促进沿线旅游资源开发提供有力支撑。

(责编：王连香、高雷)

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