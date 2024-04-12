制图：申佳平

人民网北京4月12日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，按照政府和社会资本合作新机制（以下简称“PPP新机制”）要求，4月10日，国家发展改革委依托全国投资项目在线审批监管平台，正式上线全国政府和社会资本合作项目信息系统（以下简称“信息系统”），并向各地发送了信息系统操作手册。

国家发展改革委介绍，目前，PPP新机制的政策框架已基本建立，信息系统的上线，标志着PPP新机制进入全面推进阶段。2023年2月政府和社会资本合作项目清理核查前未完成招标采购程序的项目，以及后续新实施的政府和社会资本合作项目，均需在信息系统内进行填报。

上线信息系统有何益处？国家发展改革委介绍，主要有以下三个方面。

一是信息系统有助于加强政策指导，切实保障PPP新机制规范实施。国家发展改革委将组织专业力量对项目填报内容是否符合PPP新机制相关要求抽查复核，不合规项目将列入异常项目名单，并向社会公开，经清理整改仍不合规的项目将移出信息系统。

二是信息系统有助于加强公众监督，提升项目建设运营质效。特许经营方案审核通过、实施机构启动特许经营者选择程序后，将通过信息系统向社会公开相关项目信息，便于社会公众对项目进行监督。

三是信息系统有助于加强资金、要素保障，为相关工作提供推进依据。信息系统内项目信息填报完备情况将作为给予项目建设期政府投资支持、通过投贷联动机制向金融机构推介等工作的重要依据。鼓励银行等金融机构充分发挥专业能力，对信息系统内项目依法依规提供融资支持。

国家发展改革委同时表示，下一步将不断完善信息系统，充分发挥信息系统重要作用，扎实做好PPP新机制推进工作，最大程度鼓励民营企业参与，提升公共产品质量和公共服务水平，确保PPP新机制规范发展、阳光运行。

(责编：申佳平、高雷)

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