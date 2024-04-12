新华社北京4月12日电（记者吴雨、刘开雄）我国首季金融统计数据12日出炉，当季新增人民币贷款总量稳定增长。中国人民银行当日发布的数据显示，一季度我国人民币贷款增加9.46万亿元，其中，企（事）业单位贷款增加7.77万亿元。

中国人民银行的数据显示，3月末，我国人民币贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%。分部门看，一季度，住户贷款增加1.33万亿元；企（事）业单位贷款增加7.77万亿元，其中中长期贷款增加6.2万亿元。

从货币供应看，3月末，我国广义货币（M2）余额304.8万亿元，同比增长8.3%；狭义货币（M1）余额68.58万亿元，同比增长1.1%。

另外，一季度我国人民币存款增加11.24万亿元，其中，住户存款增加8.56万亿元。3月末，我国人民币存款余额295.51万亿元，同比增长7.9%。

同日发布的社会融资数据显示，3月末，我国社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%。一季度，我国社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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