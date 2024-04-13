新华社北京4月12日电（记者谢希瑶）商务部外贸司负责人12日说，2023年中国出口国际市场份额14.2%，连续7年保持货物贸易第一大国地位。在世界经济艰难复苏的大背景下，中国保持了国际市场份额的总体稳定，显示出较强的发展韧性。

当地时间4月10日，世界贸易组织（WTO）发布2023年全球货物贸易数据。数据显示，全球货物出口3年来首次下降。2023年，全球出口总额23.8万亿美元，下降4.6%，继2021年、2022年连续两年增长后再次下降。

在此背景下，据这位负责人介绍，中国出口国际市场份额14.2%，连续7年保持货物贸易第一大国地位。2023年，中国进出口5.94万亿美元，其中，出口3.38万亿美元，国际市场份额14.2%，与2022年持平，连续15年保持全球第一；进口2.56万亿美元，国际市场份额10.6%，较2022年微增，连续15年保持全球第二。稳定的进出口市场份额充分表明，依托产供链配套集成优势和持续创新能力，中国的各类优质产品深受国际市场欢迎。依托超大规模市场优势，中国进口也为各国经济发展提供了强劲动力。

这位负责人说，2024年中国贸易表现值得期待。WTO预计，2024年全球贸易量将增长2.6%，较2023年提高3.8个百分点，2024年一季度贸易领域也出现了一些复苏迹象。同时，WTO也谨慎表示，地缘冲突、保护主义等带来的不确定性仍在显著上升，全球贸易仍有下降可能。为应对严峻复杂的外部环境，商务部正按照党中央、国务院决策部署，会同各地方、各部门研究储备一系列务实管用的政策举措。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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