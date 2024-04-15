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全国消费品以旧换新行动——海南站暨海南国际消费季活动启动

2024年04月15日09:25 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为贯彻落实党中央、国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作部署，商务部发布《推动消费品以旧换新行动方案》，并组织开展“全国消费品以旧换新行动”系列地方站活动。4月13日，“全国消费品以旧换新行动——海南站暨海南国际消费季启动仪式”在海南海口举办。商务部副部长盛秋平，海南省副省长陈怀宇出席活动并致辞。

盛秋平指出，党中央、国务院高度重视消费促进工作，连续部署推动消费品以旧换新，激发有潜能的消费。商务部坚决贯彻落实，坚持“政策+活动”双轮驱动，以推动消费品以旧换新为重点，开展“消费促进年”系列活动，多措并举稳定和扩大消费，巩固增强经济回升向好态势。政策方面，会同国家发展改革委、财政部等13部门印发了《推动消费品以旧换新行动方案》。活动方面，通过“季季有主题、月月有活动、周周有场景”，推动形成“全年乐享 全民盛惠”的消费热潮。

陈怀宇介绍表示，海南省坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“消费促进年”，出台消费品以旧换新政策措施，针对消费品以旧换新、离岛免税、餐饮旅游、康养体育等领域持续开展促消费活动，推动商旅文体健深度融合，积极扩大传统消费，培育新的消费增长点。

商务部消费促进司司长徐兴锋在启动仪式上解读《推动消费品以旧换新行动方案》，电子商务司副司长王鹏飞发布解读数字消费提升行动。

(责编：孙红丽、吕骞)
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