人民网北京4月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，4月12日，商务部会同相关部门、山东省人民政府在济南市启动2024年“中华美食荟”活动，同期配套举办中华美食市集和农餐对接活动。

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，稳定和扩大餐饮消费，促进餐饮业高质量发展，2024年商务部继续组织开展“中华美食荟”系列餐饮促消费活动。活动贯穿全年，以“乐享中华美食，共创美好生活”为主题，按照“政府引导、市场运作，以点带面、突出特色，群众参与、中外结合，节约绿色、安全健康”的原则，充分发挥地方、协会、平台合力，举办90余场特色餐饮促消费活动，创新消费场景，弘扬餐饮文化。

2024年“中华美食荟”活动首次设立“中华美食文化季”，推出18项专题活动，坚持“请进来”“走出去”相结合，支持有关行业协会和有条件的地方在境内外举办中华美食品鉴、技艺展示、品牌推介、投资洽谈等交流推广活动，传播中华传统美食文化，深化餐饮业国际合作，带动餐饮企业“走出去”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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