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海口国际游艇展启幕 境外船艇数量与品质创历史新高

2024年04月15日09:47 | 来源：人民网
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4月14日，观众正在参观第四届消博会游艇展。人民网记者 翁奇羽摄
4月14日，观众正在参观第四届消博会游艇展。人民网记者 翁奇羽摄
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人民网海口4月15日电 （翁奇羽、欧阳易佳）日前，以“启航蓝色梦想，奏响游艇乐章”为主题的第四届中国国际消费品博览会海口国际游艇展（以下简称“第四届消博会游艇展”）在海口开启。游艇展将持续至18日。

据了解，第四届消博会游艇展参展境外船艇数量与品质均创历史新高。参展船艇总数达到250艘，较去年220艘增长14%，还有多家世界知名船艇制造商参展。

“这么多艘游艇齐亮相，真的太震撼了。”海口市民张女士告诉人民网记者。

据介绍，本次展会设置了水上展区和陆上展区。其中，水上展区打造了17万平方米海域展示空间，不仅展出游艇、帆船、新型船艇，还融合了海钓赛事、水上表演、皮划艇和桨板体验等活动，来宾可观展、登艇、观看表演及感受互动体验，环绕型沉浸式体验游艇生活。陆上展区打造了1.5万平方米的优质海口生活方式体验空间，除了船艇、船艇设备及配件展示外，还增设了美食、咖啡、潮饮等体验活动。展览期间，12项主题40场次活动，为市民们带来一场集“游艇、户外生活、旅游”于一体的现代时尚生活体验。

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