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数智化工厂赋能高效生产 行业探索全球化经营新思路

2024年04月15日10:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者车柯蒙）“每36秒生产一辆智能电动两轮车、每40秒生产一台智能电动滑板车、每180秒生产一台全地形车发动机……”近日，九号公司品牌开放日在其全球研发制造基地江苏常州举行，九号公司创始人兼董事长高禄峰、董事会秘书徐鹏分享了公司2023年的全球化市场经营成果及未来发展规划。

常州被称为“新能源之都”，九号公司在这里拥有面积超30万平方米的厂区，包括短交通及机器人工厂、全地形车工厂和九号电动工厂，这些工厂负责旗下全系产品的研发制造，可支撑全球每年数百万台智能产品的需求。

值得一提的是，基于物联网系统引入了更加智能的整车制造全流程监控系统，可实现对每一个关键零部件进行编码溯源，实现一机一档的数字化、端对端的产品全生命周期管理，每辆车的关键零部件都有独立的电子档案，既能确保产品品质，还能确保每个零部件都能被正确组装，保证了产品质量的一致性和持续稳定。

据介绍，到目前，三大工厂已累计生产电动滑板车超1200万台、电动平衡车超400万台、电动两轮车超300万台，以及大量全地形车、智能割草机器人、配送服务机器人等产品。

根据公司财报显示，2023年，九号公司实现营业收入102.2亿元，其中境外营收占比近半，达47.05%，同期，公司实现归母净利润5.98亿元，同比增长32.5%，全球市场成为公司重要的业绩增长推动力。

事实上，随着中国制造在全球范围内所展现出来品价比优势，自20世纪90年代以来，全球化便成为中国企业发展路径上的关键词。九号公司在布局全球化战略时，通过收购平衡车鼻祖Segway形成全球化的运营模式，再以依托技术创新持续深耕海外市场。

2023年九号公司财报显示，其电动滑板车自主品牌营收达21.12亿元，其中欧美为主要市场。2023年，公司包括智能割草机器人在内的整个机器人品类，实现营收2.52亿元，同比增长125%，覆盖30多个国家，成为出海机器人增长率第一的品牌。

记者了解到，在出海过程中，产品会受海外的多个体系的严苛审查。据统计数据显示，九号公司已主导或参与了80项国内及国际标准的制定，涵盖了电动自行车、电动平衡车、电动滑板车、服务机器人、电池等多个技术领域，不仅填补了行业的标准空白,也推动了电动滑板车等短交通工具在海外国家的合法上路。

此外，持续性的高研发投入，为公司产品创新奠定了技术基础。数据显示，2018年，公司研发投入为1.23亿元，到2023年已达6.16亿元，研发人员占比近40%，达1434人，全球范围内获得的知识产权也进一步增至4696项，为公司的产品研发和功能升级提供了有力支持。

(责编：郝帅、吕骞)
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