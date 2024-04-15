人民网北京4月15日电 （记者杜燕飞）近日，中国农业科学院农业经济与发展研究所举办了第六届农科开放日活动。活动以“发展土特产，助力乡村振兴”为主题，旨在通过公众参与和科普教育，加深社会各界对农业科技进步及其在推动乡村振兴中作用的认识和理解。

中国农科院农经所举办第六届农科开放日。人民网记者 杜燕飞摄

“土特产”是指来源于特定区域、已有一定知名度的农特产品或加工品，主要包括特色种植、特色养殖、特色食品、特色手工等产品，是农特产品及加工产品中已经形成品牌的产品。

谈及如何发展“土特产”，中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员刘合光建议，政府要增强抓好“土特产”责任感，提升企业经营“土特产”积极性以及“土特产”产业质量；企业要加快研发提升技术水平，促进产业链整合，强化与政府、社会的联系，做大“土特产”事业；农户要提升种植养殖技术与品质管理，深化合作与组织化经营，注重环保与可持续发展，以科技、合作、绿色，赋能“土特产”产业。

“我们要构建全产业链，以特色资源增强竞争力，以加工流通延伸产业链，以信息技术打造供应链，以业态丰富提升价值链。推进聚集发展，打造‘一村一品’微型经济圈、农业产业强镇小型经济圈、现代农业产业园中型经济圈、优势特色产业集群大型经济圈，构建乡村产业‘圈’状发展格局。还要培育区域公用、企业、产品品牌。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员黄圣男说。

中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员李先德认为，农业文化遗产是以农业生产为基础，基于当地的地形、气候等环境创造的独特农业景观，具有丰富的生物多样性，可以满足当地社会经济与文化发展的需要，有利于促进区域可持续发展。通过做优一产、 做强二产、 做大三产，推动农业文化遗产地特色产业发展。

中国农业科学院农业经济与发展研究所副所长孔繁涛表示，农科开放日活动不仅能够提升公众对农业科研关注，同时也为地方经济发展提供了新动力。持续的科技创新和知识普及是推动农业持续健康发展的关键。

据介绍，本次活动邀请到来自全国8个省市的10个市县、19家“土特产”企业与中国农业科学院农业经济与发展研究所共同科普“土特产”知识、展示产业发展成绩与乡村振兴成效、带领公众了解“土特产”产品。

(责编：郝帅、吕骞)

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