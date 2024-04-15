人民网北京4月15日电 （黄盛）证监会近日召开贯彻落实“1+N”政策文件动员部署会暨政策培训会，深入学习《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”）及配套文件，研究部署证监会系统贯彻落实工作，提出要加快推动资本市场“1+N”政策体系落地实施。

针对如何落地，上述会议提出，要把落实新“国九条”与贯彻中央金融工作会议精神结合起来，与资本市场建制度、堵漏洞、补短板结合起来，完善资本市场基础制度体系，着力增强资本市场内在稳定性；要进一步细化各项任务的时间表和落实举措，加强政策培训和宣讲，抓好配套规则制定修订和发布实施，抓紧推动各项重点任务有序落地，等等。

据证监会主席吴清日前介绍，新“国九条”与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，将共同形成“1+N”政策体系。其中，“1”是新“国九条”本身，“N”是若干配套制度规则，“1+N”政策体系的主线就是强监管、防风险、促高质量发展。证监会将在强监管、防范风险、推动高质量发展三个方面发力。

对此，清华大学五道口金融学院副院长田轩在接受人民网记者采访时表示， “1+N”政策体系下，我国资本市场的改革坚持市场化、法治化、国际化的方向，并认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，同步完善相关配套法律法规和监管制度，压紧压实发行监管全链条各方责任。

中信证券研报认为，伴随新“国九条”出台，新一轮资本市场“1+N”政策体系框架逐渐清晰，聚焦强监管、防风险、促高质量发展，指明了中长期我国资本市场发展的新蓝图。与前两次“国九条”相比，此次意见既服务国家重大战略和推动经济高质量发展，又践行金融为民、保护投资者权益。

兴业证券研报认为，在新“国九条”引领下，随着资本市场“1+N”政策体系的逐步落实，监管层通过严格把控发行上市标准、强化现金分红监管、防范股权减持漏洞、深化退市制度改革等一系列举措，将有效凝聚市场对高景气度、高ROE（净资产收益率）、高股息优质龙头企业的共识。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经