人民网北京4月15日电 （记者杜燕飞）第四届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）举办期间，唯品会首次以参展商和采购商的“双重身份”参加，打造“全球好物港”展馆。

据介绍，在本届消博会上，唯品会发布了全球招商计划，为合作品牌提供赋能和专项资源扶持，探索商品和绿色消费合作空间。其中，平台将在运营支持、会员服务、商品管理、数字化投放等方面为品牌提供个性化服务，结合品牌具有性价比和趋势性的商品，匹配专属流量、场域策略和内容营销方案，帮助品牌实现业务增长，助力国际品牌在中国市场发展。

唯品会副总裁孙格非表示，唯品会聚焦品牌特卖赛道，希望通过消博会这一引领全球消费时尚的国际性展会，发掘更多好品牌、好价、好货品的合作机会，顺应消费需求高品质、多元化的趋势。

(责编：郝帅、吕骞)

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