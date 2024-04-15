原标题：得物App连续四年参加消博会，科技创新+国货潮品迸发消费活力

4月13日，第四届“消博会”正式在海南海口拉开帷幕，以数字消费等为代表的新型消费成为本届消博会一大亮点。作为上海在线新经济企业代表，得物App第四年亮相上海城市形象展区，以“科技+国货潮品”为主题，不仅展示出当代年轻人的最新消费趋势，也彰显出上海在打造国际消费中心城市中迸发出的科技创造力与消费活力。

在本届消博会上，得物App展台前人潮涌动，得物在Apple Vision Pro中这一前沿空间科技中发布的首款3D创新应用“得物球鞋博物馆”吸引了众多参展者纷纷驻足体验。此外，上海牌“繁花特别款”腕表、晨光文具与故宫联名的中国风签字笔、采用非遗传统工艺制作的艺术品等展台中一系列国货精品也吸引了不少参展者的目光。

“这是得物连续四年来到消博会。”得物App相关负责人表示，坚持“先鉴别、后发货”保障品质让得物广受年轻人喜爱，无论是国潮国货品牌、原创新锐品牌还是国际知名大牌，都通过新品首发、独家首秀等感受到了年轻消费的十足马力。数据显示，2024年第一季度，在得物App首发的新品，同比去年增长超过了2倍。“消博会汇聚国内外优质消费品资源和全球买家卖家，希望通过消博会平台，得物能用年轻消费力量与全球精品好物实现双向奔赴，推动优化消费供给、促进消费潜力持续释放。”

老字号年轻消费群体占八成，国货新品、大牌首发彰显年轻消费潜能

消博会展台前的人气，正是中国消费新趋势的风向标。在消博会现场，得物App展台前人头攒动，一系列代表着上海时尚的大牌精品吸引了不少参展者一睹“上海好物”的风采。例如上海牌“繁花特别款”腕表、海鸥牌“秦风虎符”手表等，这些老字号国潮新品不仅有着海派文化或传统文化元素，还与独具匠心的年轻创意相融合。

“越来越多的中国年轻人正在回归传统文化、欣赏民族品牌。国货潮品兴起的背后折射出的文化自信，给腕表市场带来了重大机遇。”汉辰表业集团CEO徐创越表示。2022年12月，集结海鸥表、上海表、孔雀表三大腕表品牌的汉辰表业集团宣布与得物App达成了全面深入合作，并在得物App线上独家首发了诸多新品。作为汉辰表业集团深化布局年轻人圈层的关键一步，得物App上的年轻人为老字号注入了新活力，打开了新增量。以上海表为例，与得物App达成合作以来，消费群体呈明显的年轻化趋势，截止2024年3月，90后、00后消费者已经成为主力消费群体，消费占比超过八成。

在消博会得物App展馆中，除了老字号国潮腕表等时尚单品，晨光文具与故宫联名的中国风签字笔、敦煌美术研究所龙年主题卫衣等博物馆文创周边，采用非遗传统工艺及国艺釉彩铜技艺制作的艺术品《瑞鹤呈祥茶盘》，冰希黎龙年限定香薰礼盒等充满活力的上海新锐国潮商品等都受到了年轻人的青睐。事实上，传承传统文化的“新国风”正成为当代年轻人流行的生活方式。得物App数据显示，2023年国潮国货消费中，95后、00后人群成为消费的绝对主力，占据了国潮国货消费的82.6%，其中00后消费占比近6成。

不仅是国货国潮，众多国际大牌也将得物视为新品首发首秀的重要平台。不久前，全球知名娱乐公司三丽鸥正式入驻得物App，春眠花篮系列、摘星大耳狗等13款三丽鸥家族新品在得物App同步发售；瑞士经典腕表品牌汉米尔顿为电影《沙丘2》打造的联名款腕表、德国奢侈品牌MCM与得物App首次联名春节龙运礼盒、LVMH集团旗下拥有177年历史的西班牙高端消费品牌罗意威品牌全新系列商品等都在得物App首发或独家限量发布。这些商品大多独具创意，在得物发布后受到年轻人热烈欢迎，成为畅销爆款。数据显示，仅2024年第一季度，在得物App首发的新品，与去年同期相比，增长翻了2倍多。

“得物App聚集了国内最年轻也最有消费力的用户。”一位分析人士表示，得物App上年轻人对于美好、品质、时尚、潮流的热情和旺盛需求，正不断激发消费潜能，持续推动消费升级。

得物首款3D应用“球鞋博物馆”带来触手可及的体验 科技创新驱动消费新场景

消博会同时也是透视消费新场景的一扇鲜明窗口。得物App展台前，一位参展者佩戴着Apple Vision Pro头显设备，正在体验得物打造的首款3D创新应用“球鞋博物馆”，显得好奇又兴奋。

“进入得物球鞋博物馆，点击鞋架上的球鞋，就可以唤醒3D球鞋模型，将手部贴合球鞋时，可以看到每一个细节，材质效果都非常逼真，彷佛触手可得。”这位参展者平时喜爱跑步，刚完成了自己的第一次全马，他仔细查看了一双今年一月刚在得物发售的李宁赤兔7 PRO跑鞋，“这款鞋是跑圈的六边形战士，在球鞋博物馆中，点击跑鞋后，就会随着手部姿势旋转变化，从鞋面的缝合到鞋底的纹理设计工艺都清晰可见，例如可以看到这双鞋在足弓位置进行了上翻设计，这样可以带来更好的支撑效果。在跑步过程中，保护双脚免受撞击是至关重要的。”参展者一边全方位查看着球鞋的材质、纹理、设计等细节，一边为沉浸式体验啧啧称奇，“真的好像将球鞋拿在手上一样”。

得物App相关负责人表示，“依托得物全球最大球鞋模型库和头显设备的支持，我们能够对球鞋模型进行真实的3D化展示，为用户带来沉浸式购物体验。”据介绍，截止目前，得物的球鞋模型库已经囊括了李宁、安踏等众多知名品牌的超过20000双球鞋模型。

分析人士认为，随着数字技术飞速发展，以数字消费等为代表的新型消费正在为扩大国内消费需求、促进经济高质量增长提供新动力。作为在上海茁壮成长的新经济平台，得物聚集了强劲的年轻消费力，不断坚持前沿科技创新探索，并依托“先鉴别、后发货”的创新服务模式、独具特色的品质化新型消费，不断为消费者带来愉悦的购物体验，激发消费市场新活力，推动产业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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