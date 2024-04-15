人民网北京4月15日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国春播粮食完成意向面积的13.2%，进度同比略快0.1个百分点。

春播粮食面积占全年一半以上、产量占全年六成左右，春管粮食产量占主要口粮的近四成。从看全局，抓好春管春耕，对于确保全年粮食和重要农产品稳产保供至关重要，对于保供给、稳预期、增信心意义重大。

当前，全国大部天气晴好，南方早稻栽插过半，播栽进入高峰；东北春耕备耕有序展开，中稻育秧过七成；全国春小麦已播37.9%；春玉米已播10.3%；春大豆已播4.7%。全国春播总体进展顺利。

春回大地，万物复苏，东北黑土地再次迸发出生机活力。连日来，在黑龙江省五大连池市农业产业园大豆育种试验田内，一台台无人驾驶的大马力农机，通过北斗导航系统在田间来回穿梭。

“随着气温回暖，我们组织大马力机车对农业产业园大豆育种试验田进行了耙雪促融，为春耕播种奠定基础。2台大马力机车用3天时间，可完成产业园大豆育种试验田1650亩的作业。”五大连池市农业农村局二级主任科员庞友祥介绍，2024年，五大连池市属耕地计划种植粮食389.62万亩。

“接下来，将继续扛稳扛实维护国家粮食安全政治责任，持续发挥职能作用，紧盯关键环节，确保春耕生产有序推进，为全年丰收开好局、起好步提供坚强纪律保障。”黑龙江省农业农村厅有关负责同志表示。

近日，国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》（以下简称《行动方案》），全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。

《行动方案》明确提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强；在严格保护耕地的基础上，粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右、谷物面积14.5亿亩左右；粮食单产水平达到每亩420公斤左右。

《行动方案》将产能提升重点放在玉米和大豆上，按照“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的思路，水稻、小麦重在提升品质、优化结构，玉米重在集成配套、主攻单产，大豆重在多措并举、挖掘潜力，因地制宜发展马铃薯、杂粮杂豆等品种，根据市场需求优产稳供。

“在区域布局方面，主要根据粮食生产现状和未来增产潜力，巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。同时，在全国部署了720个粮食产能提升重点县，带动重点粮食品种和产能提升任务有效落实。”国家发展改革委负责同志在解读《行动方案》时介绍。

(责编：郝帅、吕骞)

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