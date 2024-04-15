人民网北京4月15日电 （记者车柯蒙）金融是国民经济的命脉，京沪深作为全国金融总部企业聚集地，三地税务部门正进一步发挥金融税收征管职能，力争为京津冀协同发展、上海国际金融中心建设、粤港澳大湾区国际金融枢纽建设的重大战略提供更强支撑、更大动能。

近日，北京市西城区税务局、上海市第三税务分局、深圳市第三税务分局在临港新片区举行京沪深三地金融主管税务部门税收宣传月主题活动。

临港新片区管委会金贸处处长孙筱和表示，金融作为现代经济的核心，是临港新片区响应国家战略，打造特殊经济功能区和现代化新城非常重要的组成部分。在前期与上海税务部门的良好合作基础上，将进一步深化各方交流沟通，不断优化金融税收营商环境体系。

上海保险交易所常明，表示再保险国际板的建设目标，是填补再保险基础设施空白，打造再保险内循环中心节点和双循环战略通道。

北京市西城区税务局总经济师崔宏围绕打破条块分割、深挖行业特性、聚焦联动协作、打造精英团队方面，介绍打造金融业服务管理“西城模式”的尝试和收获。上海市第三税务分局局长郑继明围绕金融五篇大文章、发展新时代“枫桥经验”、构建协同共治新格局三方面，就如何助力建设上海国际金融中心升级版作交流发言。深圳市第三税务分局局长陈滨聚焦专业精细、智税支撑，高效便捷三方面，分享助力深圳建设全球金融中心、粤港澳大湾区中心城市的相关举措。

“银行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国重要的税源行业之一。” 中国银行业协会副秘书长周更强表示，中银协愿与大家共同努力，共创良好营商环境，激发银行业高质量发展活力，更好地赋能实体经济发展。

记者了解到，下阶段，三地税务将共同在高效治理、精准服务、地方金融生态建设等10方面持续深入合作。面对金融强国建设重任，三地加强信息交流、探索思路方法，同责共担；面对金融业的风险挑战，三地靠前谋划跨区域协作，同题共答；面对深化征管改革实践，三地优服务严监管强分析，同向发力，不断为新质生产力注入税务动能。

国家税务总局上海市税务局党委委员、总审计师郑瑜表示，下一步，上海税务部门将以此次税宣月主题活动为契机，立足政治建设、加强精诚协作、促进合作互赢三方面多向发力，充分发挥各方优势，围绕痛点、难点、堵点问题形成合力，更好发挥三地开路先锋、示范引领、突破攻坚的作用，以更大动能助推高质量发展，为加快推进建设金融强国贡献力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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