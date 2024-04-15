人民网记者 许维娜

住房问题既是民生问题也是发展问题，个人住房贷款政策也与千家万户密切相关。近日，记者注意到，山东、广东等省份的多个城市相继发布了阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限的通知，旨在激活房地产市场活力，更好支持刚性和改善性住房需求，切实降低首套房的贷款成本。

“取消首套房商贷利率下限，是当地根据房价或房价指数走势、房贷定价规则做出的灵活调整。”易居研究院研究总监严跃进表示，这一政策的推出有助于进一步稳定政策预期，也释放了持续宽松的政策环境信号。

以广东省潮州、汕尾两市为例，4月1日起，两地已阶段性取消首套房商贷利率下限，实际利率由商业银行按照市场化、法治化原则，与借款人自主协商确定。据了解，广东省已有15个城市取消首套房商贷利率下限，新政实施后，当地居民购房实际利率水平显著下降，个人住房贷款市场整体定价秩序良好。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，取消首套房按揭利率下限，通过降低按揭贷款月供，不仅能支持刚性住房需求，实现美好人居的住房愿望，还能带动“卖一买一”的改善型住房需求，促进刚性住房需求和改善型住房需求、新房和二手住房的良性循环，这是稳定行业和市场的重要路径。

记者注意到，实际上，去年1月，中国人民银行和银保监会就已决定建立首套住房利率政策动态调整机制，明确提出“新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。”

此后，中国工商银行、中国农业银行、中国银行等多家银行还对存量首套住房贷款利率进行了调整。其中，中国工商银行明确，对于符合要求的存量个人住房贷款最低可调整至原贷款发放时所在城市首套房贷利率政策下限。

在此背景下，近期多地取消首套房商贷利率下限能够反映哪些未来动向？这一政策又将持续多久？

严跃进表示，多地取消辖区首套房商贷利率下限，这是二季度开始各地购房政策放宽的典型案例，也进一步说明二季度政策基调宽松的方向。

对于取消首套房商贷利率下限这一政策的延续性，江西省南昌市在公告中也明确提到，如后续评估期内（上季度末月至本季度第二个月为评估期）出现新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均上涨情况，则自下一个季度起，恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

另有专家表示，取消首套房商贷利率下限是房地产政策持续优化的表现，是利好购房刚需群体，进一步降低购房成本的有力举措。从大趋势上来看，多数城市房贷利率或还是倾向于不变化或下调，尤其是当前房贷利率较高的城市，未来可能还存在进一步下调的空间。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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