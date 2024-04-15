原标题：武汉江夏“新质生产力——上市公司产融升级”沙龙活动在京举办

4月13日，“新质生产力——上市公司产融升级”沙龙活动在北京举办。活动是“智会京津冀·才聚汤逊湖”——武汉江夏·京津冀双招双引“1+6+1”系列活动之一，旨在聚焦双招双引核心要素，推动产业、人才、高校、基金、商会、校友等资源深度融合，加快高端产业向江夏聚集、高层次人才向江夏汇集。

活动中，江夏区山坡街道办事处主任、驻京办相关负责人祝志胜推介江夏说，2023年江夏区地区生产总值达1170.33亿元，入围全国综合实力百强、创新百强、投资竞争力百强、幸福百强、市辖区高质量发展百强5个全国百强区，夺得城市吸引力、科技创新指数、省级开发区3项湖北省第一。“江夏迎来了高质量发展的‘黄金期’，已成为企业家的创新高地、创业福地、创造宝地。”

祝志胜介绍，江夏区近年来已发展成全国科技资源最富集、创新要素最活跃的区域之一。区委、区政府通过政策引导和资金支持，推动新质生产力发展，出台了一系列创新和产业政策，加大对主导产业和创新型企业的支持力度，提供研发补贴和奖励机制，以激发企业创新活力。同时，江夏区还设立了政府投资基金群，吸引社会资本参与，优化资源配置、提升产业效率，为金融创新提供广阔空间，实现产业与金融的共赢发展。“诚邀各位企业代表与创客精英加盟，担当城市合伙人、学生创新共同体，共同打造产业大联盟。”

中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝围绕“运用健康指数，助力上市公司高质量发展”做主题演讲，以上市公司健康诊断指标体系为例，详细介绍了高健康指数公司的核判标准。程凤朝表示，推动市场向更高质量、更有效的方向发展，不仅符合国家高质量发展的战略要求，也是实现金融为民服务的具体体现，更是落实新国九条的具体行动。

圆桌讨论环节，与会代表围绕“新质生产力格局下的产融升级”主题，从金融创新在支持产业发展中的新模式、新路径和新机制等角度出发，展开集中研讨交流，分享成功案例、经验做法和创新思路，致力于推动金融创新与产业发展的深度融合，提升金融服务的效率和水平。

此次沙龙活动由菁英汇资本主办，邀请了宇信科技、煜邦电力、雪迪龙、中红医疗、康蒂尼等10多家上市公司及来自全国各地近50位产业界、金融界相关代表参加活动。天津市湖北武汉商会会长、北京武汉企业商会常务副会长、菁英汇投资创始合伙人杨莹博士担任沙龙主持人。

沙龙活动总结时，杨莹博士重点推介了江夏产业与招商优势，并为5月18日“智会京津冀 才聚汤逊湖”武汉江夏·京津冀双招双引系列活动发出正式邀约。结合资本市场趋势，杨莹博士提出“以投行服务促投资”的转型升级理念，以资本服务为核心，以地方政府双招双引为纽带，围绕上市公司+专项基金成立上市公司子公司，落地区域总部的新模式，以江夏区为标杆做全面的资源整合导入，助力区域经济发展。

据了解，为贯彻落实国家产业转移和人才回流重大决策部署，加强与京津冀地区交流，抢抓新机遇、谋求新合作、引进新产业、培育新动能，武汉市江夏区委、区政府将陆续开展“1+6+1”系列活动。5月18日至19日，江夏区还将在京举办6个专场活动，具体包括大健康产业专场、智能制造专场、创投荟·基金全球合伙人招募专场、商会专场、京楚学子集结号专场、走进北大人工智能专场等。（田勇）

(责编：曹淼、李源)

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