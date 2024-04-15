人民网北京4月15日电（焦磊、实习生张泊洋）民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。日前，由万博新经济研究院、大成企业研究院和中译出版社联合主办的“民营经济理论创新研讨会暨《中国民营经济论》新书发布会”在京举行。

大成企业研究院院长欧阳晓明在致辞中表示，民营经济理论创新是当前经济界、理论界非常关切的问题。本次会议旨在响应《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》提出的加强民营经济理论研究和宣传的意见，促进民营经济理论创新，为民营经济健康发展保驾护航。

全国人大代表、河北民营经济研究会会长姚奎章在会议上表示，《中国民营经济论》本着“向前看”和“先立后破”的研究原则，提出了很多建设性的研究成果，为民营经济理论创新贡献出了自己的智慧和力量。希望《中国民营经济论》能够激发学术界对民营经济理论问题的研究热情，推动全社会更全面、客观地认识民营经济和民营企业，推动中国民营经济发展壮大。

《中国民营经济论》作者滕泰在发言中介绍了“中国民营经济十论”的主要内容，其中的“活力源泉论”认为，改革开放以来的实践证明，有了千百万民营企业家追求成功的天然动力，中国经济才有了蓬勃发展的活力。中国改革开放以来的实践充分证明，民营经济创造的不仅是财富、就业、税赋，而且通过竞争激发了国有企业的活力，成为区域经济乃至整个社会主义市场经济发展的活力之源。

据了解，“民营经济十论”还包括民企涌现与经济周期论、民营企业家的出资人报酬论、创新报酬论、国企民企生态论、风险报酬论、管理报酬与复杂劳动报酬论、长期目标论、做大蛋糕论、社会财富本质论等。

本次会议由中国经济传媒协会和河北省民营经济研究会支持。会上还发布了中译出版社最新出版书籍《中国民营经济论：活力、生态与未来》。

(责编：罗知之、吕骞)

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