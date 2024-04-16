人民网记者 乔业琼

你参与以旧换新了吗？这是最近很多消费者关心的事情。

“新车性能更好，还更省油。”经过多番考量，近日，经常各地跑业务的周先生终于置换到心仪的车型。他说，通过以旧换新活动，旧车置换了1万多，贷款6年0首付，总价合算下来还不到20万，确实很实惠。

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确自用汽车贷款发放比例由金融机构确定，最高可达100%，并鼓励适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。这无疑将有助于降低居民通过以旧换新购买新车的负担，提振汽车消费意愿。

眼下，我国消费品市场正迎来更新换代的高峰期。目前我国家电保有总量已超30亿台，仅2023年就有超过两亿台家电报废。根据中汽协方面预测，2024年我国汽车总销量将超过3100万辆。据国家信息中心预测，2024年我国汽车市场换购需求占总需求的比重将为44%，到2025年有望提高到48%左右，这样的换购比例将带来可观的汽车销售增量。

仅汽车、家电的更新换代，预计能创造超过万亿规模的市场空间。以旧换新是推动高质量发展的重要举措，面对如此庞大的市场需求以及消费者对更高品质产品的期待，以旧换新如何换？

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在11日召开的新闻发布会上表示，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，在充分尊重消费者意愿的基础之上，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。主要包括：推动汽车换“能”，统筹汽车流通消费的全链条各环节，出台一揽子政策包；家电换“智”，聚焦打通家电以旧换新全链条堵点，重点在于提升城乡居民换新便利性；家装厨卫“焕新”，鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造等。

第四届中国国际消费品博览会现场，新能源汽车展示是一大亮点。人民网记者 杨迪摄

有活动就有以旧换新。在第四届中国国际消费品博览会举办期间，商务部指导海南举办“全国消费品以旧换新行动”地方站首站活动。徐兴锋透露，之后将在其他城市陆续开展，形成波浪式宣传热潮，让老百姓知道这项政策，用好这项政策。

推动以旧换新，各地已经在行动。上海实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，消费者以旧换新，在享受惠民补贴的同时，还能得到一些商场的换新补贴；山东禹城市开展家电行业“以旧换新季”活动，以旧换新不限品牌、不限渠道、不限年限、不限品相；山西则提出，对开展家居惠民专项行动的市提供省级财政专项支持。记者从中国银联了解到，中国银联承接各地政府发放汽车以旧换新补贴工作，今年1季度共计承接超过90个省、市、县（市、区）的汽车消费券项目，预计带动汽车消费超70亿元。

进入4月，冰箱、冰柜、空调、洗衣机等家电迎来传统消费旺季。消费者在苏宁易购门店及线上渠道参加以旧换新活动，将在成交价格基础上享受立减10%补贴优惠，单件商品最高补贴1000元，单个用户最高补贴5000元。海尔锁定冰箱、洗衣机等7大品类的以旧换新型号352款，为用户提供换新券、残值券、碳积分三重补贴，单品换新最高补贴可达1000元。

“随着市场不断扩大和消费者需求不断升级，企业有更多的发展机会，供给端的技术创新和需求端的产品升级推动企业提升竞争力、产业格局进一步优化，带动相关产业快速发展，推动经济体系升级。此外，消费品的以旧换新持续推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，满足多样化消费需求，增强居民获得感。可以说，开展消费品以旧换新既利民，又惠企。”中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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