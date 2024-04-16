人民网北京4月16日电 （记者王连香）据中国民航局消息，2024年一季度，民航运输生产开局良好，旅客运输量和货邮运输量均创下历年一季度最高值。全行业共完成运输总周转量349.3亿吨公里，同比增长45.6%，较2019年同期增长12.9%。其中，国内航线完成238.6亿吨公里，国际航线完成110.7亿吨公里。

客运方面，全行业一季度共完成旅客运输量接近1.8亿人次，为历年一季度客运量最高值，同比增长37.7%，较2019年同期增长10.2%。其中，国内航线完成1.6亿人次，规模较2019年同期增长14.3%；国际航线完成1412.0万人次，规模恢复至2019年同期的78.0%。

货运方面，全行业一季度共完成货邮运输量200.7万吨，为历年一季度货运量最高值，同比增长34.4%，较2019年同期增长19.6%。其中，国内航线完成123.2万吨，较2019年同期增长8.2%；国际航线完成77.5万吨，较2019年同期增长43.6%

3月，全行业共完成旅客运输量5473万人次，同比增长25.7%，较2019年同期增长7.3%。完成货邮运输量70.8万吨，同比增长28.2%，较2019年同期增长12.3%。

(责编：王连香、吕骞)

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