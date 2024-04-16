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2023年我国核电发电量居全球第二

2024年04月16日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）中国核能行业协会15日在京发布的《中国核能发展报告》蓝皮书显示，2023年全年，我国核电设备平均利用小时数为7661小时，核电发电量4334亿千瓦时，位居全球第二。

据蓝皮书统计，我国核电发电量占全国累计发电量的4.86%，年度等效减排二氧化碳约3.4亿吨，其中福建、辽宁、海南省核电发电量占比超过20%，分别为27.3%、23.4%、22.7%。

蓝皮书指出，2023年，我国核电产业安全有序加快发展。商运核电机组继续保持安全稳定运行，全年新增商运核电机组2台，数量达到55台，额定装机容量5703万千瓦，位列全球第三。共有33台机组在世界核电运营者协会的综合指数达到满分，满分比例和综合指数平均值位居世界前列。与此同时，在建核电工程稳步推进，全年新开工核电机组5台，核电工程建设投资完成额949亿元，创近五年最高水平。

与此同时，我国核能科技创新迈上新台阶。国家重大科技专项高温气冷堆示范工程于2023年底投入商运、“国和一号”示范工程建设稳步推进。持续加强高温气冷堆核电技术设计优化，开展运行维修、在役检查、核能供热及制氢等方面研究，加大关键泵阀设备攻关，积极推进高温气冷堆推广和应用。“华龙一号”稳步推进型谱化、系列化发展，在批量化建设过程中，以不断提高安全性、经济性和先进性为目标，加大技术研发力度、优化设计方案和配置、提高设备国产化率，推进技术迭代升级。一体化闭式循环钠冷快堆核能系统工程化设计扎实推进，铅（铋）基堆研发技术能力不断提升，钍基熔盐实验堆获得国家运行许可。小型堆方面，“玲龙一号”首堆工程稳步推进，NHR200-II低温供热堆、国和系列一体化供热堆设计持续优化。聚变技术方面，东方超环、中国环流三号不断取得新进展。

报告还显示，我国已打造出一支涵盖研发设计、工程管理、装备制造、工程建设和核电运营等领域的核能全产业链人才队伍，核能产业链人数已超过22万人。

(责编：赵竹青、吕骞)
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