人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度国民经济实现良好开局 生产需求稳中有升

2024年04月16日10:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，一季度，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，开局良好。

初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。

国家统计局副局长盛来运表示，总的来看，一季度国民经济开局良好，积极因素累积增多，为实现全年目标任务打下了较好基础。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固。下阶段，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极培育发展新质生产力，加大宏观政策实施力度，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

农业生产形势良好，畜牧业平稳发展

一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。冬小麦播种面积保持稳定，长势总体较好，春耕春播平稳有序推进。据全国种植意向调查显示，全国稻谷、玉米意向播种面积有所增加。一季度，猪牛羊禽肉产量2490万吨，同比增长1.4%，其中，猪肉产量下降0.4%，牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、0.1%、6.1%；牛奶产量增长5.1%，禽蛋产量增长1.5%。一季度末，生猪存栏40850万头，同比下降5.2%；一季度，生猪出栏19455万头，下降2.2%。

工业生产较快增长，高技术制造业增长加快

一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%。分三大门类看，采矿业增加值增长1.6%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.9%。高技术制造业增加值增长7.5%，比上年四季度加快2.6个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.2%；股份制企业增长6.5%，外商及港澳台投资企业增长4.8%；私营企业增长5.4%。分产品看，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。3月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比下降0.08%。3月份，制造业采购经理指数为50.8%，比上月上升1.7个百分点；企业生产经营活动预期指数为55.6%，上升1.4个百分点。1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9141亿元，同比增长10.2%。

服务业增势较好，现代服务业较快增长

一季度，服务业增加值同比增长5.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业增加值分别增长13.7%、10.8%、7.3%、7.3%、6.0%。3月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业生产指数分别增长12.7%、8.2%、6.2%。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长12.0%，增速比上年全年加快3.7个百分点。3月份，服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升1.4个百分点；业务活动预期指数为58.2%。其中，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数高于60.0%。

市场销售稳定增长，服务消费增长较快

一季度，社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额104280亿元，增长4.6%；乡村消费品零售额16047亿元，增长5.2%。按消费类型分，商品零售106882亿元，增长4.0%；餐饮收入13445亿元，增长10.8%。基本生活类商品销售良好，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.6%、6.5%。部分升级类商品销售较快增长，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长14.2%、13.2%。全国网上零售额33082亿元，同比增长12.4%。其中，实物商品网上零售额28053亿元，增长11.6%，占社会消费品零售总额的比重为23.3%。3月份，社会消费品零售总额同比增长3.1%，环比增长0.26%。一季度，服务零售额同比增长10.0%。

固定资产投资稳中有升，高技术产业投资增长较快

一季度，全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长9.3%。分领域看，基础设施投资增长6.5%，制造业投资增长9.9%，房地产开发投资下降9.5%。全国新建商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%；新建商品房销售额21355亿元，下降27.6%。分产业看，第一产业投资增长1.0%，第二产业投资增长13.4%，第三产业投资增长0.8%。民间投资增长0.5%；扣除房地产开发投资，民间投资增长7.7%。高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.8%、12.7%。高技术制造业中，航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长42.7%、11.8%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长24.6%、16.9%。3月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.14%。

货物进出口稳定增长，贸易结构持续优化

一季度，货物进出口总额101693亿元，同比增长5.0%。其中，出口57378亿元，增长4.9%；进口44315亿元，增长5.0%。进出口相抵，贸易顺差13063亿元。民营企业进出口增长10.7%，占进出口总额的比重为54.3%。对共建“一带一路”国家进出口增长5.5%，占进出口总额的比重为47.4%。机电产品出口增长6.8%，占出口总额的比重为59.2%。3月份，进出口总额35580亿元，同比下降1.3%。其中，出口19869亿元，下降3.8%；进口15710亿元，增长2.0%。

居民消费价格总体平稳，工业生产者价格下降

一季度，全国居民消费价格（CPI）同比持平。分类别看，食品烟酒价格下降1.7%，衣着价格上涨1.6%，居住价格上涨0.2%，生活用品及服务价格上涨0.8%，交通通信价格下降1.4%，教育文化娱乐价格上涨2.3%，医疗保健价格上涨1.4%，其他用品及服务价格上涨2.9%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降7.3%，猪肉价格下降7.0%，鲜菜价格下降3.9%，粮食价格上涨0.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%。3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%，环比下降1.0%。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%。其中，3月份同比下降2.8%，环比下降0.1%。一季度，工业生产者购进价格同比下降3.4%。其中，3月份同比下降3.5%，环比下降0.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率微降

一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5.1%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.0%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。一季度末，外出务工农村劳动力总量18588万人，同比增长2.2%。

居民收入稳定增长，农村居民收入增长快于城镇居民

一季度，全国居民人均可支配收入11539元，同比名义增长6.2%，扣除价格因素实际增长6.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入15150元，同比名义增长5.3%，实际增长5.3%；农村居民人均可支配收入6596元，同比名义增长7.6%，实际增长7.7%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长6.8%、6.8%、3.2%、4.8%。全国居民人均可支配收入中位数9462元，同比名义增长6.4%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一季度国民经济实现良好开局 生产需求稳中有升
　　人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，一季度，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，开局良好。 初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。…
2024年一季度国内生产总值296299亿元 同比增长5.3%
　　人民网北京4月16日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，初步核算，2024年一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部