人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，一季度，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，开局良好。

初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。

国家统计局副局长盛来运表示，总的来看，一季度国民经济开局良好，积极因素累积增多，为实现全年目标任务打下了较好基础。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固。下阶段，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极培育发展新质生产力，加大宏观政策实施力度，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

农业生产形势良好，畜牧业平稳发展

一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。冬小麦播种面积保持稳定，长势总体较好，春耕春播平稳有序推进。据全国种植意向调查显示，全国稻谷、玉米意向播种面积有所增加。一季度，猪牛羊禽肉产量2490万吨，同比增长1.4%，其中，猪肉产量下降0.4%，牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、0.1%、6.1%；牛奶产量增长5.1%，禽蛋产量增长1.5%。一季度末，生猪存栏40850万头，同比下降5.2%；一季度，生猪出栏19455万头，下降2.2%。

工业生产较快增长，高技术制造业增长加快

一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%。分三大门类看，采矿业增加值增长1.6%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.9%。高技术制造业增加值增长7.5%，比上年四季度加快2.6个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.2%；股份制企业增长6.5%，外商及港澳台投资企业增长4.8%；私营企业增长5.4%。分产品看，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。3月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比下降0.08%。3月份，制造业采购经理指数为50.8%，比上月上升1.7个百分点；企业生产经营活动预期指数为55.6%，上升1.4个百分点。1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9141亿元，同比增长10.2%。

服务业增势较好，现代服务业较快增长

一季度，服务业增加值同比增长5.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业增加值分别增长13.7%、10.8%、7.3%、7.3%、6.0%。3月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业生产指数分别增长12.7%、8.2%、6.2%。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长12.0%，增速比上年全年加快3.7个百分点。3月份，服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升1.4个百分点；业务活动预期指数为58.2%。其中，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数高于60.0%。

市场销售稳定增长，服务消费增长较快

一季度，社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额104280亿元，增长4.6%；乡村消费品零售额16047亿元，增长5.2%。按消费类型分，商品零售106882亿元，增长4.0%；餐饮收入13445亿元，增长10.8%。基本生活类商品销售良好，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.6%、6.5%。部分升级类商品销售较快增长，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长14.2%、13.2%。全国网上零售额33082亿元，同比增长12.4%。其中，实物商品网上零售额28053亿元，增长11.6%，占社会消费品零售总额的比重为23.3%。3月份，社会消费品零售总额同比增长3.1%，环比增长0.26%。一季度，服务零售额同比增长10.0%。

固定资产投资稳中有升，高技术产业投资增长较快

一季度，全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长9.3%。分领域看，基础设施投资增长6.5%，制造业投资增长9.9%，房地产开发投资下降9.5%。全国新建商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%；新建商品房销售额21355亿元，下降27.6%。分产业看，第一产业投资增长1.0%，第二产业投资增长13.4%，第三产业投资增长0.8%。民间投资增长0.5%；扣除房地产开发投资，民间投资增长7.7%。高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.8%、12.7%。高技术制造业中，航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长42.7%、11.8%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长24.6%、16.9%。3月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.14%。

货物进出口稳定增长，贸易结构持续优化

一季度，货物进出口总额101693亿元，同比增长5.0%。其中，出口57378亿元，增长4.9%；进口44315亿元，增长5.0%。进出口相抵，贸易顺差13063亿元。民营企业进出口增长10.7%，占进出口总额的比重为54.3%。对共建“一带一路”国家进出口增长5.5%，占进出口总额的比重为47.4%。机电产品出口增长6.8%，占出口总额的比重为59.2%。3月份，进出口总额35580亿元，同比下降1.3%。其中，出口19869亿元，下降3.8%；进口15710亿元，增长2.0%。

居民消费价格总体平稳，工业生产者价格下降

一季度，全国居民消费价格（CPI）同比持平。分类别看，食品烟酒价格下降1.7%，衣着价格上涨1.6%，居住价格上涨0.2%，生活用品及服务价格上涨0.8%，交通通信价格下降1.4%，教育文化娱乐价格上涨2.3%，医疗保健价格上涨1.4%，其他用品及服务价格上涨2.9%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降7.3%，猪肉价格下降7.0%，鲜菜价格下降3.9%，粮食价格上涨0.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%。3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%，环比下降1.0%。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%。其中，3月份同比下降2.8%，环比下降0.1%。一季度，工业生产者购进价格同比下降3.4%。其中，3月份同比下降3.5%，环比下降0.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率微降

一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5.1%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.0%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。一季度末，外出务工农村劳动力总量18588万人，同比增长2.2%。

居民收入稳定增长，农村居民收入增长快于城镇居民

一季度，全国居民人均可支配收入11539元，同比名义增长6.2%，扣除价格因素实际增长6.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入15150元，同比名义增长5.3%，实际增长5.3%；农村居民人均可支配收入6596元，同比名义增长7.6%，实际增长7.7%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长6.8%、6.8%、3.2%、4.8%。全国居民人均可支配收入中位数9462元，同比名义增长6.4%。

(责编：杨曦、吕骞)

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