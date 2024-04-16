人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）如何让航天人与社会公众因为航天精神“双向奔赴”？在第九个中国航天日来临之际，中国航天科技集团中国航天空气动力技术研究院举办“激扬奋斗人生，共筑强国梦想”航天精神先进事迹巡回宣讲活动，走进一线、走进公众，讲述航天人的感人故事，弘扬航天精神、涵养家国情怀，凝聚起实现中国梦、航天梦的强大力量。

首轮宣讲活动前往了浙江德清、慈溪和台州三地，受众包括地方干部、学生、社会公众等900余人。活动中，青年宣讲团以历史维度为线，倾情讲述了老中青几代航天人矢志航天、接续奋斗、砥砺前行的精神风貌，以小故事阐释大主题，推动航天精神在社会落地生根、开花结果。

“此次活动是航天精神宣讲走进社会、走进群众，是深化央地合作、推动共赢发展的重要实践。”研究院党委副书记赵立晨说。据了解，中国航天空气动力技术研究院作为我国航天事业的重要组成部分，近年来积极发展新质生产力，打造了彩虹无人机等优势产业，为低空经济发展、航天强国建设作出贡献，也在砥砺发展中传承、弘扬了航天精神。

“84岁时庄逢甘依然挂帅，担任某型号关键技术攻关专项组组长。大家劝他以身体为重，他不听，要继续大干一场……”宣讲员声情并茂地讲述了航天空气动力学泰斗庄逢甘院士从回国到病重，一生为心爱的航天事业殚精竭虑、付出一切的事迹，体现一代战略科学家的胸襟、胆魄与他身上求真务实、自主创新、奋斗攻坚的航天精神。

从事航天事业三十余年，航天科技集团航天精神模范奖获得者欧忠明参与和见证了彩虹无人机从低空至高空，近程至中远程，低速至高速，直至确立国际一线无人机知名品牌地位的全过程，他带领研发团队，常年与高温为伍，以寒冬为伴，把航天精神作为建设航天强国、实现航天梦的崇高精神力量。

航天科技集团航天精神青年模范奖获得团队探月探火气动热防护技术研发团队充分发挥空气动力学“先行官”的重要作用，针对一些国内甚至是国际上研究的空白领域，他们大力协同、勇于攀登，团队十年磨一剑，攻克了一道又一道难题，在科研无人区深入探索，将“求真务实，自主创新”的精神在新时代继续发扬光大。

航天彩虹无人机国际业务部团队是一支平均年龄不到30岁的队伍，承担着彩虹无人机国际业务的研发、生产、调试、售后工作，他们用行动演绎着航天青年一代非凡的青春故事……

这些走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者的故事感动了所有在场观众，一个个动人的故事、一场场精彩的宣讲，赢得了阵阵掌声，也让大家从心底萌发要接续奋斗、不负韶华的力量。

“航天故事从书本中、电视里来到了我们面前，如果有机会，我也要努力向航天英雄学习，让祖国的火箭飞得更高、更远。”参与活动的学生代表有感而发。

(责编：赵竹青、吕骞)

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