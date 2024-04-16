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第十五届夏季达沃斯论坛将在大连举办

2024年04月16日10:20 | 来源：新华社
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记者4月15日从大连夏季达沃斯论坛协调办公室获悉，世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）将于6月25日至27日在辽宁大连举办。

本届年会的主题为“未来增长的新前沿”，届时预计将有1500多位来自政界、商界、社会组织、国际组织、学术界和媒体界的代表出席。年会将围绕全球新经济、中国和世界、人工智能时代的企业家精神、产业新前沿、对人进行投资以及气候、自然与能源的相互联系等六大主题开展交流研讨。

据世界经济论坛介绍，新技术不断驱动世界快速迈入智能时代，而这一转型需要新的经济和商业政策模型助力。本届年会将通过以行动为导向的对话，帮助与会代表充分利用技术潜力促进生产力发展、经济增长和能源转型，制定以人为中心的策略以应对不断变化的行业趋势，解锁未来增长的新前沿。

目前，本届年会的各项筹备工作正在有序进行中。（记者张博群、郭翔）

(责编：王静、袁勃)
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