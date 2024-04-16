“五一”假期火车票4月17日起开售
2024年04月16日10:29 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，“五一”小长假临近，有出行计划的市民需要注意，4月17日开始发售假期首日火车票。
根据火车票预售规则，4月17日可购买5月1日假期首日车票；4月18日可买5月2日车票；4月19日可买5月3日车票；4月20日可买5月4日车票；4月21日可买5月5日车票。
此外，北京各大火车站火车票起售时间也不同，北京西站和北京丰台站8时起售；北京站和北京朝阳站10时起售；北京北站12时起售；北京南站12时30分起售；清河站16时起售。
铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，广大旅客一定要通过官方渠道购票。
(责编：王连香、吕骞)
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