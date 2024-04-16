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响应“千集万店”改造提升活动 美团推进乡镇外卖合伙人计划

2024年04月16日15:12 | 来源：中国新闻网
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原标题：响应“千集万店”改造提升活动 美团推进乡镇外卖合伙人计划

4月13日，2024年全国“千集万店”改造提升活动启动仪式在安徽省滁州市举行。活动中，商务部流通产业促进中心牵头发起“千集万店”改造提升活动联动机制倡议，美团作为活动代表企业之一，发布了“乡镇外卖合伙人”的相关推进计划。

在大会上，美团乡镇外卖相关负责人表示，为了配合“千集万店”改造提升工程，美团将持续推出“乡镇外卖合伙人计划”，在全国乡镇和景区招募外卖合伙人，为乡镇青年提供创业就业机会，预计今年开放3000余个乡镇。乡镇外卖合伙人将作为美团在该区域唯一指定合作伙伴，承接当地外卖配送业务。美团将提供佣金扶持、市场拓展、全程辅导、技术支持等多项助力，帮助合伙人快速展开相关业务。

如今，餐饮外卖、即时零售消费等习惯在乡镇越来越普遍，随之而来的则是商超、医药、鲜花等即时零售新业态在乡镇快速发展。商务部“千集万店”改造提升活动方案提出，“推动经营业态模式创新，鼓励便利店、专卖店、百货店等，依托即时零售等新模式，精准匹配周边订单需求，拓展服务范围。”乡镇外卖的上线运营，将助力乡镇商户抓住发展新机遇，帮助连锁品牌下沉拓展乡镇市场，提升乡镇商贸服务业质量。“乡镇外卖合伙人”计划的推出，是对方案的高度响应，对于发展县域即时配送、促进乡镇创业就业、带动连锁品牌、助力商家数字化转型均有较大价值。

据悉，“乡镇外卖合伙人计划”申请系统已经开放，在美团外卖App搜索“乡镇外卖”即可参与报名。

(责编：董童、李源)
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