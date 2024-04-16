王绍绍

工业是国民经济的主导产业。国家统计局最新数据显示，2024年一季度，全国规模以上工业产能利用率为73.6%，比上年同期下降0.7个百分点，比上季度下降2.3个百分点。随着新型工业化进程的深入推进，工业领域对先进设备的需求将持续增长，工业制造成为大规模设备更新的重点领域。

近日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》），明确提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。

“推动工业领域大规模设备的更新，既有利于拉动有效投资，促进技术的进步；又有利于推动先进产能比重的持续提升，促进产业提质升级。”多位专家表示，这一举措对加快建设现代化产业体系具有重要意义，同时也有助于加快培育新质生产力。

数字化转型 助力智能制造高质量发展

黑龙江某汽轮机厂内，叶片加工智能化车间的建设正在有序推进。据了解，这一智能化改造项目将设备机械加工、钳工打磨抛光等工序进行分离，实现工艺布局优化和清洁绿色生产；将传统的人工上下料作业、人工检验记录，改造为自动化作业和数字化在线检测，实现了全序全流程自动化，用“智改数转”促进智能制造。

我国是工业大国，2023年全部工业增加值39.9万亿元，占GDP的31.7%，制造业增加值占全球比重超过30%，连续14年位列全球第一，工业领域设备更新需求巨大。

“我国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，《实施方案》将从不同角度出发，替代既有低效设备，更新高端先进设备，升级试验检测设备。”中国信息通信研究院院长余晓晖介绍。

天津某智慧创新服务产业园的智慧工厂内，负责储存、管理和运输成百上千种原料和成品的仓库保持着“黑灯”状态，AGV智能搬运机器人来回穿梭，在“暗中”高效工作。该企业对生产线进行设备更新，通过采用机械臂等自动化工具进行生产和质量检测，在测试环节，全自动系统2小时内可测试8大类150余项，全过程100%可黑灯，兼顾了生产效率和产品质量。

“智能化技术能够提高能源系统的效率，降低能耗和减少排放，同时也带来了新的生产模式和产业。”清华大学战略新兴产业研究中心副主任、中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧表示，通过应用数字技术，可以使供应链更加有弹性，提高市场对供需信号的敏感度，实现“小单快返”的生产模式，从而建立市场竞争优势。

绿色化改造 促进工业领域节能降碳

“工业是我国经济增长的主要引擎，全面推动工业节能与绿色低碳发展，是破解能源资源环境约束瓶颈、加快推进新型工业化的内在要求，也是培育经济增长新动能、形成绿色生产力的重要内容。”工业和信息化部节能与综合利用司相关负责人强调，钢铁行业在工业节能降碳与绿色低碳中发挥重要作用，要切实用好技术推广、对标达标、低碳转型等多种手段，系统推进钢铁行业节能降碳与绿色发展。

近年来，我国钢铁行业开展“极致能效”改造工程，取得良好成效。数据显示，2023年，我国重点钢企吨钢综合能耗为558千克标准煤，较2012年下降7.4%；相关高炉能耗同比下降0.47%，转炉能耗同比下降7.97%，相当于降低了150万吨标准煤的能耗总量。

日前，内蒙古某炼钢厂80吨转炉绿色低碳升级改造工程竣工，对设备本体、汽化冷却系统、倾动机械、氧枪系统、转炉投料系统、底吹系统及附属电气系统等进行三次除尘超低排放改造，过程中采用投弹装置、音频化渣等智能手段，全面实现节能降耗和负能炼钢，提升产品质量。

生产设备的低碳绿色改造为工业领域低碳转型注入活力，重点用能设备是节能降碳工作的重要抓手。日前开始执行的《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》将能耗量和节能改造潜力更大、节能指标提升更为迫切的38种重要产品设备纳入规范，预计每年可形成节能量约5500万吨标准煤、减少二氧化碳排放约1.2亿吨。

余晓晖表示，数字化和绿色化，是制造业当前和未来相当长时期以内发展的两大方向，也是会影响制造业整体的发展变革和全球竞争优势的两大技术变量。实现绿色装备的推广行动，是实现工业领域碳达峰碳中和目标最重要的措施。

标准化规范 保障设备更新行稳致远

山东实施全方位标准提升工程，提出修订一批能耗限额地方标准，引领设备更新；山西印发《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，推动关键领域标准的制定、修订和落地实施；浙江实施能效标准引领，提出到2027年，推动钢铁等重点领域生产线（装置）能效全部达到基准水平以上，能效标杆水平产能比例超过50%……全国各地纷纷做出行动，完善相关标准为设备更新保驾护航。

“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有一个重要特点，就是坚持标准引领。”相关专家表示，要更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，推动打通可能存在的堵点难点。

近日，市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施标准提升行动，加快制定和修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准，预计到2025年共完成制定和修订重点国家标准294项，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

数据显示，我国现有能耗限额标准99项，覆盖电力、钢铁、建材、有色、化工等众多行业；终端用能产品设备能效强制性国家标准78项，覆盖家用电器、商用设备、工业设备、办公设备和照明器具等领域。

“要结合企业实际，重新梳理优化各行各业的国家质量标准，适当提高标准，真正从质量层面倒逼产业升级、淘汰落后产能。”相关专家建议，建立全国统一的高质量发展标准体系，使各行各业生产活动在新标准下自觉优化工艺、改进技术、升级装备，真正实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：罗知之、吕骞)

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