原标题：金融加力支持绿色低碳发展

近日，中国人民银行联合国家发展改革委等多部门印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》提出，做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展。

在主要目标方面，《指导意见》提出，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能更好发挥。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博表示，绿色金融是助力实现碳达峰、碳中和目标的重要途径。随着绿色金融政策体系的不断完善，我国已初步形成绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融产品等多层次绿色金融产品和市场体系。

优化绿色金融标准体系是当前重点任务之一。《指导意见》提出，推动金融系统逐步开展碳核算，建立健全金融机构碳核算方法和数据库，制定出台统一的金融机构和金融业务碳核算标准，鼓励金融机构和企业运用大数据、金融科技等技术手段为碳核算工作提供技术支撑。制定统一的绿色金融标准体系，加快研究制定转型金融标准。

招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，我国绿色金融发展存在标准体系不够完善的问题，这会导致碳核算、绿色债券发行、产品创新所依赖的基础不够明确。《指导意见》对绿色金融标准体系的优化，有助于提升金融机构碳核算的规范性、权威性和透明度，统一绿色债券募集资金用途、信息披露和监管要求，有助于绿色债券更好地发行。

强化以信息披露为基础的约束机制也尤为重要。《指导意见》明确，推动金融机构和融资主体开展环境信息披露，分步分类探索建立覆盖不同类型金融机构的环境信息披露制度，制定完善上市公司可持续发展信息披露指引，健全碳排放信息披露框架。同时，不断提高环境信息披露和评估质量，推动跨部门、多维度、高价值绿色数据对接。

中国人民银行有关负责人表示，为进一步促进绿色金融产品和市场发展，《指导意见》从推进碳排放权交易市场建设、加大绿色信贷支持力度、进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度、大力发展绿色保险和服务、壮大绿色金融市场参与主体5个方面提出了具体举措。

值得注意的是，绿色金融近年来已成为国际交流合作的重要领域。《指导意见》提出，加强国际合作，深化绿色金融合作和推动“一带一路”绿色投资。

董希淼表示，近年来中国绿色金融发展令全球瞩目。接下来，应与相关国家一道，齐心协力，充分发挥好绿色金融的优势，推进“一带一路”绿色金融进入共生新时代，实现“一带一路”经济、社会和环境的可持续协调发展。

此外，《指导意见》还在强化气候变化相关审慎管理和风险防范、强化组织保障方面提出了相关举措。“《指导意见》进一步强化金融对绿色低碳发展的支持，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，始终坚持统筹发展和安全、兼顾长期与当前、激励与约束并重、高标准推动和高水平合作等工作原则。”中国人民银行相关负责人表示。（记者勾明扬）

(责编：方经纶、陈键)

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