人民网记者 杨虞波罗

"泼湿一身、幸福终身"。近日，在云南德宏州、西双版纳州、临沧市等地，一年一度的“泼水节”拉开大幕，大街小巷成为热闹的“水场”，来自全国各地的游客纷纷来感受这“泼”天的快乐。

“泼水节”期间，云南省德宏傣族景颇族自治州芒市广场成为一片欢乐的海洋。人民网记者 刘怡摄

如今，“泼水节”不但是傣族最隆重的节日，也是云南少数民族中影响面最大、参加人数最多的节日。整个节日期间不仅有赛龙船、放高升、放孔明灯、泼水、丢包等传统娱乐活动，还有斗鸡、放气球、游园联欢等新兴活动。

数据显示，“泼水节”第一天，西双版纳州景洪市预计接待游客为43.47万人次，同比增长23.77%，旅游综合总收入预测超过5.3亿元，同比增长超45%。

从春节期间潮汕英歌舞走向世界，再到云南“泼水节”火爆全网，民俗游逐渐受到游客热捧。这不仅带动消费市场活力满满，也为民俗活动与地方文旅深度融合发展带来新机遇。

在 “广西三月三·八桂嘉年华”上，“乐行广西”“美味广西”“锦绣广西”“大美中国”“多彩东盟”5个非遗村寨，以广西音乐、美食、织锦等非遗项目为展示重点，独具广西特色和中华韵味；在海南“三月三”节庆活动主会场开幕式上，融合性歌舞表演、劳作的器具改造成为的黎族特色乐器秀、歌曲联唱等创意编排的节目轮番上演；在浙江省建德市，建德、兰溪、龙游三地的“李村抬阁”“新叶昆曲”“龙游硬头狮子”“畲族竹竿舞”等十余项非遗传统节目在新叶古村惊艳亮相……

“广西三月三·八桂嘉年华”巡游现场。人民网 付华周摄

随着文旅融合的深入推进，民族文化正以前所未有的速度传播开来，相关节庆活动不仅展示了少数民族的独特风情，也为游客提供了参与和体验的机会，为当地文旅融合注入了新活力。

以广西为例，据自治区文化和旅游厅介绍，“三月三”假期（4月11日至14日）全区旅游接待总人数和旅游总收入实现“双增长”，南宁、桂林、柳州旅游人数居全区前三位。商务监测数据显示，广西68家商贸重点企业销售额同比增长17.3%。

如今，民俗游已经成为一种文旅新风尚，游客在感受民族节庆之欢、欣赏非遗之彩之余，也为当地文旅消费市场“添了把火”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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