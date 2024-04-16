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三部门：开发适应制造业特点的信贷产品和服务

2024年04月16日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。有关司局负责人表示，《通知》在提升制造业金融服务专业化水平方面提出了三点工作要求。

一是优化金融供给，要单列制造业信贷计划，强化制造业中长期贷款和信用贷款支持，在依法合规、风险可控的前提下，开发适应制造业特点的信贷产品和服务。

二是完善服务体系，要健全多层次金融服务体系，推动银行、保险、非银等各类金融机构协同发力。改善制造业金融服务机制，优化制造业金融激励约束，加强金融服务的科技支撑。

三是加强风险防控，要树立审慎经营理念，加强内控合规建设和全面风险管理。坚持自主决策、独立审贷、自担风险原则，做实贷款“三查”，落实好还款来源，严格制造业贷款分类，真实反映风险情况。避免过度竞争和“搭便车”“垒大户”等行为，营造良好金融市场秩序。

(责编：罗知之、吕骞)
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