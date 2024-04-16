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三部门：加大对基础零部件等薄弱领域金融支持力度

2024年04月16日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。有关司局负责人表示，《通知》坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，聚焦推进新型工业化重点任务，提升金融服务的精准性有效性。

具体来看，一是着力支持产业链供应链安全稳定。要优化金融资源配置，加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度。

二是着力支持产业科技创新发展。要深入实施创新驱动发展战略，支持科技型中小企业、创新型中小企业、高新技术企业、“专精特新”中小企业、企业技术中心所在企业、制造业单项冠军企业、承担国家科技重大项目的企业等经营主体创新发展。

三是着力支持产业结构优化升级。要加强对传统制造业设备更新、技术改造的中长期资金支持，助力培育壮大战略性新兴产业，优化制造业外贸金融供给。

四是着力支持工业智能化、绿色化发展。要加大对数字经济核心产业的支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务。大力推动绿色金融发展，支持工业领域碳减排、绿色化改造、资源节约高效循环利用和绿色能源体系建设。

(责编：罗知之、吕骞)
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