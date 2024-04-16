人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为推动更多金融资源用于促进先进制造，引导金融机构以服务制造业高质量发展为主题，深化金融服务，助力推进新型工业化，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委近日联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》共十七条措施，明确了制造业金融服务的总体要求，围绕金融支持制造强国建设、推进新型工业化重点任务，从优化金融供给、完善服务体系、加强风险防控等方面，对做好制造业金融服务提出了工作要求。

《通知》提出，要深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，将金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持以建设制造强国为战略重点，助力提升工业现代化水平，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

《通知》要求，要围绕重点任务，着力支持产业链供应链安全稳定、产业科技创新发展、产业结构优化升级、工业智能化和绿色化发展，持续加大金融支持力度，优化金融服务模式，增强金融专业化能力。

《通知》明确，要单列制造业信贷计划，明确支持重点和任务目标，推动更多信贷资源支持制造业发展，持续提升制造业中长期贷款占比。深化扩大制造业中长期贷款投放工作机制，做好信息对接和贷款投放。改善信贷管理机制，在组织架构、经济资本分配、内部资金转移定价等方面强化资源保障。健全内部绩效考核机制，确保尽职免责制度落地实施。

《通知》提出，要积极对接制造业企业风险保障和风险管理需求，推进知识产权保险、研发费用损失险等承保业务，支持产品研发和应用。完善费率调节机制，优化承保理赔流程，持续推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制。

《通知》要求，要坚持自主决策、独立审贷、自担风险原则，做实贷款“三查”，落实好还款来源。提高贷款拨备使用效率，依法合规加大不良贷款处置力度。维护正常竞争环境，不得为争取客户放松风险管理要求。

《通知》明确，要加强金融监管，做好协作联动，凝聚支持制造业高质量发展的工作合力。

(责编：罗知之、吕骞)

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