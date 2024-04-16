人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

三部门：深化制造业金融服务 助力推进新型工业化

2024年04月16日16:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为推动更多金融资源用于促进先进制造，引导金融机构以服务制造业高质量发展为主题，深化金融服务，助力推进新型工业化，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委近日联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》共十七条措施，明确了制造业金融服务的总体要求，围绕金融支持制造强国建设、推进新型工业化重点任务，从优化金融供给、完善服务体系、加强风险防控等方面，对做好制造业金融服务提出了工作要求。

《通知》提出，要深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，将金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持以建设制造强国为战略重点，助力提升工业现代化水平，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

《通知》要求，要围绕重点任务，着力支持产业链供应链安全稳定、产业科技创新发展、产业结构优化升级、工业智能化和绿色化发展，持续加大金融支持力度，优化金融服务模式，增强金融专业化能力。

《通知》明确，要单列制造业信贷计划，明确支持重点和任务目标，推动更多信贷资源支持制造业发展，持续提升制造业中长期贷款占比。深化扩大制造业中长期贷款投放工作机制，做好信息对接和贷款投放。改善信贷管理机制，在组织架构、经济资本分配、内部资金转移定价等方面强化资源保障。健全内部绩效考核机制，确保尽职免责制度落地实施。

《通知》提出，要积极对接制造业企业风险保障和风险管理需求，推进知识产权保险、研发费用损失险等承保业务，支持产品研发和应用。完善费率调节机制，优化承保理赔流程，持续推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制。

《通知》要求，要坚持自主决策、独立审贷、自担风险原则，做实贷款“三查”，落实好还款来源。提高贷款拨备使用效率，依法合规加大不良贷款处置力度。维护正常竞争环境，不得为争取客户放松风险管理要求。

《通知》明确，要加强金融监管，做好协作联动，凝聚支持制造业高质量发展的工作合力。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：深化制造业金融服务 助力推进新型工业化
　　人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为推动更多金融资源用于促进先进制造，引导金融机构以服务制造业高质量发展为主题，深化金融服务，助力推进新型工业化，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委近日联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》共十七条措施，明确了制造业金融服务的总体要求，围绕金融支持制造强国建设、推进新型工业化重点任务，从优化金融供给、完善服务体系、加强风险防控等方面，对做好制造业金融服务提出了工作要求。…
四维高景三号01星成功传回首批影像
　　人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）4月15日，长征二号丁运载火箭在酒泉发射中心点火升空，成功将四维高景三号01星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。同日，由中国电子科技集团（简称中国电科）自主研发的四维宽幅焦面电子学组件成功开机并传回首批影像，图像清晰、层次丰富、色彩准确。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部