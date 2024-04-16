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四维高景三号01星成功传回首批影像

2024年04月16日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）4月15日，长征二号丁运载火箭在酒泉发射中心点火升空，成功将四维高景三号01星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。同日，由中国电子科技集团（简称中国电科）自主研发的四维宽幅焦面电子学组件成功开机并传回首批影像，图像清晰、层次丰富、色彩准确。

据介绍，四维宽幅焦面电子学组件是我国首次投入应用的九谱段TDICCD（时间延迟积分电荷耦合器件）产品，具有高传函、大动态、强抗晕等特点。成像组件在常见全色、红、绿、蓝、近红外波段基础上，新增沿海气溶胶、黄、红边和近红外2等4个波段，共具备9个波段，支撑了卫星具备0.5米分辨率、130公里以上超大宽幅和9波段成像能力。

随卫星在轨运行后，该组件可综合利用高分宽幅成像手段，获取高分影像数据，可服务于去云雾、林地分类、植被检测等多种定量化应用场景，图像数据将有效支撑我国在国土资源调查、城市管理、环境保护、防灾减灾等领域的应用。

据了解，中国电科所属电科芯片积极开展多光谱TDICCD产品系列化研发，形成了从设计、制造、封装、测试的全链条供应能力，有力支撑我国航天遥感成像关键核心产品自主创新。

后续，高景三号01星与其他高景系列卫星完成组网后，将形成“高分宽幅、手段丰富、时级响应、周级覆盖”的综合应用效能，以满足国土、测绘、海洋、环保、地震、应急等行业对高空间高分辨率数据的需求。

(责编：赵竹青、吕骞)
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