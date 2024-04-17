原标题：我国经济持续回升势头良好

4月16日，国家统计局发布数据显示，初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比去年四季度增长1.6%。国民经济开局良好，积极因素累积增多，为实现全年目标任务打下了较好基础。

国家统计局副局长盛来运表示，目前外部形势仍然复杂严峻，国内正处在结构调整转型的关键阶段，经营主体的信心和经济回升的动力都需要进一步增强。下一步，要进一步加大政策落实力度，固本培元，持续增强市场整体信心和经济运行动力，巩固经济持续回升向好的基础。

国民经济起步平稳

一季度，宏观政策靠前发力，国民经济持续回升、开局良好，高质量发展取得新成效。

生产需求主要指标回升向好。从三次产业看，一季度，第一产业同比增长3.3%，第二产业增长6%，第三产业增长5%。规模以上工业增加值增速比去年同期提升3.1个百分点，比去年四季度提升0.1个百分点；服务业在去年高基数基础上继续回升，尤其是接触性服务业增长较快。从三大需求看，投资、消费、进出口增长总体稳定，稳中有升。固定资产投资同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点；社会消费品零售总额增长4.7%，服务零售额增长10%；进出口增长5%，创6个季度以来新高。

从就业、通胀等宏观指标来看，经济运行态势总体稳定，起步平稳。就业指标稳中向好，一季度城镇调查失业率平均值为5.2%，比去年同期下降0.3个百分点。居民消费价格指数与去年一季度持平，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.7%。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，一季度GDP同比增长5.3%，好于境内外市场机构和国际组织预测，是在外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的背景下取得的。这为实现“5%左右”的全年增速目标奠定了坚实基础。

民生银行首席经济学家温彬表示，一季度GDP同比增长5.3%，超出市场预期。考虑到去年一季度是疫情防控平稳转段、积压需求集中释放时段，基数较高。今年一季度在较高基数基础上实现良好开局，将为顺利完成全年目标打下坚实基础。

盛来运表示，一季度5.3%的增速符合实际、有支撑。一季度GDP增长和工业、服务业回升的实际情况相吻合，与三大需求指标相匹配，从实物量指标看也是吻合的。一季度，全社会用电量增长9.6%，工业用电量增长8%左右，货运量增长5.3%，营业性客运量增长20.5%，港口货物吞吐量增长6.1%，3月末M_2余额同比增长8.3%。

“我们发现，经济恢复存在明显的不平衡性，消费的恢复不如生产，中小微企业的恢复不如大企业。下一步，在继续加强经济回升向好基础的同时，要进一步关注经济发展的不平衡性，尤其是要关注中小微企业的发展。”盛来运说。

高质量发展有新进展

一季度，国民经济在实现量的合理增长的同时，也在实现质的有效提升，高质量发展继续取得新进展。

从创新、协调、绿色、开放、共享发展等方面看，一季度，规模以上高技术制造业增加值增速比去年四季度加快2.6个百分点。产业结构和需求结构继续改善，内需对经济增长的贡献率达85.5%，单位GDP能耗同比下降0.1%。开放发展、高水平对外开放深入推进，我国对共建“一带一路”国家进出口总额增长5.5%。共享发展继续取得新成效，全国居民人均可支配收入增长6.2%。

党中央高度重视培育和发展新质生产力，中央经济工作会议和《政府工作报告》都对加快培育和发展新质生产力作出系统部署，各地纷纷出台政策措施支持企业创新。盛来运表示，从一季度数据来看，相关政策措施取得了积极成效。

新兴产业继续加快发展。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%；高技术服务业继续保持较快增长态势，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%，比去年四季度提升2.5个百分点。

新产品保持较高增速。一季度，新能源汽车产量同比增长29.2%，太阳能电池增长20.1%，与光伏相关的多晶硅、单晶硅增速高达50%以上，服务机器人增长26.7%，半导体、3D打印保持两位数以上的高位增长。

新业态、新模式增势强劲。大数据、互联网、物联网继续发展和应用，推动生产方式变革，新业态新模式持续涌现，网上直播、即时零售火爆。一季度，实物商品网上零售额增长11.6%，在多年保持两位数增长的基础上，继续保持较高增速。

新投资、新基建继续呈现良好发展势头。一季度，高技术产业投资同比增长11.4%，比去年全年提升1.1个百分点；高技术服务业投资增长12.7%。5G基站、“东数西算”、光纤通信等新型基础设施加快落地。中央和地方高度重视数字经济发展，加快推进产业数字化和数字产业化。

恢复向好态势将延续

3月份经济运行的一些指标与1月份、2月份相比有所回落。盛来运表示，一个重要原因是去年对比基数较高，从当月生产水平来讲并不低。对于下一阶段中国经济走势，盛来运表示，支撑经济继续回升向好的积极因素在累积增多，从今后一个时期看，中国经济将延续恢复向好态势。

“我们观察中国经济，除了要看经济总量指标的变化以外，也要关注质量效益的改善，尤其要关注中国经济结构调整的成效、高质量发展的进展。”盛来运表示，党的十八大以来，我国经济进入转型升级、高质量发展的新阶段，传统产业进行调整，新型动力加快培育，高质量发展持续推进。这几年，我国面临复杂严峻的国际变局挑战，面临国内结构调整转型的阵痛，但中国经济转型升级的步伐没有停，高质量发展继续取得新成效。

盛来运表示，中国仍处于结构调整转型升级的阶段，出现一些经济增长波动是很正常的，但是发展质量在持续提升，高质量发展不断进步，这才是中国经济回升向好的基本面。经济向好不仅仅是增速回升，更要看到质量改善。

中国银行研究院研究员范若滢认为，未来中国经济景气度有望进一步回升。在增长内生动能方面，消费将继续发挥“压舱石”作用，服务消费潜力有望进一步释放。产业转型升级趋势还在进一步加快，制造业投资增长动力依然较强。在国际环境方面，全球库存周期进入补库阶段，有利于外需动能增强，叠加上年基数偏低，出口回暖趋势仍将延续。

在宏观政策方面，稳增长政策力度仍有望加强，超长期特别国债等政策工具将加速落地，有助于基建投资保持较高增速；货币政策仍有降准空间，为巩固经济恢复基础创造良好的金融环境；新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新将拓展内需增长新空间。（记者熊丽）

(责编：方经纶、陈键)

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