原标题：外出务工人员回流多

春日傍晚，河南省叶县保安镇杨令庄村村民张海坡和妻子在村里开发的马头山景区出摊卖小吃。2022年，在昆山务工的张海坡夫妻返乡创业，如今一年能挣10多万元。

杨令庄村党支部书记李伟同介绍，全村共有村民1200多人，最高峰时有700多人外出务工。近几年，已有近半数外出村民回流，成为村集体经济发展的生力军。现在每年村集体经济收入达400万元左右。

2019年之前，杨令庄村村民年人均收入不足7000元。落后的村子靠什么发展？杨令庄村地处伏牛、桐柏两座大山余脉的交界地带，境内有闯王寨、八戒洞、黄花寺水库等山水资源。村两委经过反复论证得出答案——要利用好绿水青山这一优势。

有了目标，李伟同和村干部前往河南新乡、南阳、洛阳等地拜访旅游企业，最终邀请到许昌一家旅游企业到村里考察。

“这里有山有水，村干部有干劲，不愁发展。”投资商给出的评价让李伟同坚定了信心。2020年，杨令庄村与许昌优泰娱乐设施公司达成协议，采用“公司+村集体+农户”模式，打造马头山景区，次年景区便被评为国家3A级旅游景区，为村民提供了50多个就业岗位。

随着马头山景区知名度不断提升，2022年，杨令庄村趁热打造楚文化小吃街、湖光民宿等项目，如今村年均接待游客达30万人次。

返乡从事农业生产的村民也越来越多。曾在外地打工的董军军回村后，学习了黄金梨嫁接技术，种植了5亩黄金梨，仅此一项去年就收入5万多元。

资源变资产、村民变股东；发展旅游项目，为景区服务做配套；建民宿、搞餐饮、种果树……去年，杨令庄村村民年人均收入达14000多元，是2019年的2倍。曾经的“空心村”重新升腾起了烟火气。

平顶山市人大常委会副主任、叶县县委书记徐延杰说，建立在产业兴旺基础上的外出务工人员回流，破解了乡村“空心化”“人口老龄化”难题。村民们在乡村全面振兴的大路上越走越有底气。（记者 夏先清 杨子佩）

(责编：方经纶、陈键)

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