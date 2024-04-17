原标题：稳楼市政策效果显现

国家统计局4月16日公布了3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师王中华介绍，3月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄。

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.4%，降幅均与上月相同。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点。二三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均比上月收窄0.1个百分点。

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.5%，降幅比上月扩大0.5个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.0%和3.4%，降幅比上月分别扩大0.9个和0.7个百分点。一线城市二手住宅销售价格同比下降7.3%，降幅比上月扩大1.0个百分点。二三线城市二手住宅销售价格同比分别下降5.9%和5.7%，降幅比上月分别扩大0.8个和0.6个百分点。

对于当前房地产市场形势，国家统计局副局长盛来运介绍，从一季度房地产投资、销售情况看，房地产市场仍处在调整过程中。

盛来运表示，今年一季度房地产销售指标降幅扩大，有去年对比基数高的原因。去年3月份起，房地产销售迎来“小阳春”，3月份当月新建商品房销售面积约1.38亿平方米，为去年各月中最高。同时，对比去年6月份以后各月的房地产销售总量可以发现，今年3月份房地产销售总量比去年下半年各月绝对水平都高，这说明今年一季度尤其是3月份房地产销售回落确实有去年同期对比基数较高的原因，绝对量水平并不低。

盛来运介绍，支持房地产稳定发展的政策措施效果在持续显现。去年中央金融工作会议后，中央及各地加快保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”推进力度，积极构建房地产发展新模式。一季度，“三大工程”拉动房地产开发投资0.6个百分点。

“白名单”落地对房地产融资额产生积极影响。今年以来，为了解决房地产融资难问题，有关部门推出了“白名单”融资项目支持政策。一季度，房地产国内企业贷款降幅比前2个月收窄了1.2个百分点。

从房地产销售数据看，今年以来，各地加大对支持房地产稳定发展政策力度，包括放松限购、降低公积金贷款利率等，还有30多个城市推出住房以旧换新政策。一季度新建商品房销售面积和销售额比前2个月降幅分别收窄了1.1个和1.7个百分点。

盛来运介绍，要理性看待这一轮房地产调整。一方面，房地产行业经过20多年的高速扩张后，按照产业成长周期，现在调整是正常的。房地产阶段性调整，有利于房地产后续构建新模式，实现高质量发展。另一方面，我国房地产市场有支撑。2023年我国常住人口城镇化率为66.2%，但户籍人口城镇化率不到50%，还有1.8亿的进城农民工没有完全市民化。此外，现有的住房存量中，90平方米以下的中小户型仍占绝大多数。随着人们生活水平的提高、城镇化深入推进，房地产市场改善性需求、刚需都还比较大，我国房地产市场持续健康发展有支撑。（记者亢舒）

(责编：方经纶、陈键)

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