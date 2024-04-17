原标题：中小企业发展环境不断改善

中国中小企业协会发布数据显示，一季度中国中小企业发展指数为89.3，高于2022年同期水平。3月当月，中小企业发展指数为89.3，比上月上升0.2点。

“今年以来，随着宏观政策效应持续释放，我国经济延续回升向好态势，内生动能逐步增强，中小企业发展质量不断改善。”中国中小企业协会专职副会长朱玉分析。

投资意愿增强

在一系列稳增长惠民生政策支持下，中小企业发展信心进一步恢复。例如，江苏印发《关于促进民营经济发展壮大的若干措施》，确保财政政策精准有效、信贷支持更加“解渴”、货币政策灵活适度、就业优先政策提质，护航中小企业平稳运行；《沈阳市2024年促进民营经济高质量发展行动方案》发布，明确将开展经营主体培育、中小企业数字化转型、创新能力提升等7个专项行动，旨在进一步健全促进民营经济高质量发展体制机制。

与此同时，工业和信息化部于3月开启2024年“一起益企”中小微企业服务行动，围绕疏通政策落实堵点、化解经营痛点难点、提高发展质量效益3个方面，在全国范围内为企业送政策、送技术、送管理，帮助企业拓市场、降成本、育人才、促转型，助力中小微企业焕发活力、增强实力。

“一季度，反映企业信心的宏观经济感受指数为98.9，环比上升0.2点。”朱玉认为，国内需求持续恢复、生产供应稳中有升带动了开工率上升。此外，通过政府和社会资本合作新机制，持续向民间资本推介项目，调动民间投资积极性。一季度投入指数止跌回升，环比上升0.2点。

中国人民大学国家中小企业研究院副院长、国家发展与战略研究院研究员孙文凯表示，国务院前不久印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将通过财政补贴、税收优惠、金融支持等方面引导企业加大投资，战略性新兴产业、可再生资源加工利用等行业的企业将获得政策支持，以较低成本更新设备。

“当前中国经济仍处于恢复期，服务消费、基建投资以及制造业投资都是推动经济恢复的重要驱动力，通过设备更新和消费品以旧换新可以扩大总需求。”朱玉说。

营商环境改善

中小企业发展信心不断增强源于营商环境持续改善。今年，各地着眼于企业实际需求，相继出台一批切实可行、务实管用的政策举措。安徽推出《2024年优化制造业营商环境若干举措》，陕西发布《2024年深化营商环境突破年行动方案》，上海出台《上海市减轻企业负担支持中小企业发展若干政策措施》。

“各地坚持问题导向、需求导向，切实转变职能、提升效能，加快推进重点领域和关键环节改革，为推动中小企业总体回升向好提供了有力支撑。”孙文凯说。

市场秩序是营商环境的核心要素，涉企收费问题关系企业核心利益。“我们深入开展收费治理，依法整治扰乱市场秩序行为，切实维护企业和消费者合法权益。研究起草涉企违法违规收费处理规则，动态调整市场监管行政执法事项指导目录，研究制定重大行政处罚案件管理等制度规范。”国家市场监督管理总局登记注册局局长任端平说。

不少企业反映，仍然存在执法信息公开标准不统一、执法规范性不强等问题，一些部门在执法过程中出现选择性执法和选择性适法的现象。

“应规范涉企行政监管行为，制定行政监管标准和程序，确保监管行为依法规范。进一步加强部门间的协调配合，简化办事流程，开发、推广网上申报、网上审批、电子证照，让信息多跑路、群众少跑腿。”朱玉建议。

据孙文凯观察，虽然负面清单比较清楚，但是存在很多隐性壁垒，这使得民营企业、中小企业难以进入，一些新产品领域准入政策不清晰。民营企业和中小企业在获取政府项目时仍不能完全公平竞争，机会不平等。这就要求进一步明确负面清单制度，落实公平竞争审查制度。

“下一步，我们将持续纠治不当市场竞争和市场干预行为，推动公平竞争审查条例加快出台。”任端平介绍，市场监管总局将深入开展市场分割、地方保护问题专项整治，健全惩戒和约束手段，纵深推进民生领域反垄断执法专项行动。

信用信息共享

一季度，资金指数为101.0，环比上升0.3点，仍处于景气临界值100以上。其中，融资指数为91.1，环比上升0.5点；流动资金指数为85.6，环比上升0.4点。

“在我们调查的8个行业中，5个行业融资指数和流动资金指数均有所上升。国家继续实施普惠小微贷款支持工具，扩大普惠小微单户授信额度，促使金融资源更多流向小微企业。”朱玉说。

也要看到，信用信息归集共享仍然不够充分，现有共享信息不足以支撑金融机构对经营主体作出精准信用评价。一些地方建有多个融资信用服务平台，导致信息重复归集，银行机构多头对接，经营主体多头注册，增加了金融机构和经营主体负担，降低了金融服务质效。

为此，国家发展改革委会同人民银行等部门，印发了《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》，推动为中小微企业提供高质量金融服务。

“《实施方案》强化全国信用信息共享平台的信用信息归集共享‘总枢纽’功能，将全国一体化融资信用服务平台网络作为向金融机构集中提供公共信用信息服务的‘唯一出口’。整合功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台，原则上1个省份只保留1个省级平台，市级、县级设立的平台不超过1个，所有地方平台纳入全国一体化平台网络，实行清单式管理，减少重复建设和资源闲置浪费。”国家发展改革委副主任李春临表示，要继续扩大信用信息归集和共享范围，把企业主要人员信息、各类资质信息、进出口信息等17类37项信用信息纳入共享范围。

信用信息共享能够有效破解银企信息不对称难题。“我们将及时了解掌握金融机构信贷业务流程所需的信用信息，推动平台加强对各类信息的归集共享，进一步提升数据质量，更好地促进金融机构服务小微企业。”国家金融监督管理总局普惠金融司负责人冯燕说。

冯燕介绍，金融监管总局将鼓励银行积极对接各级融资信用服务平台，查询企业信用信息和信用报告，有效应用在客户筛选、贷前调查、贷中审批、贷后管理等信贷流程中。鼓励银行将积累的内部金融数据和外部信用信息有机结合，积极利用大数据、人工智能等技术手段，充分挖掘数据要素价值，为企业准确“画像”，优化信用评估模型，提升风险管理水平，开发线上贷款产品，提高小微企业服务效率，积极创新信用贷款产品，增加小微企业贷款中信用贷款的投放。（记者李芃达）

(责编：方经纶、陈键)

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