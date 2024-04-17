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无线通感融合技术“催生”6G新场景

2024年04月17日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：无线通感融合技术“催生”6G新场景

无线通信与感知技术的发展趋势如何，当前面临哪些挑战，又将有哪些使用场景？4月16日至18日，备受瞩目的2024全球6G技术大会在南京举行。在16日的“无线通感融合”分论坛中，学界和业界的专家学者们齐聚一堂，围绕无线通感融合技术，谈前景、话未来。

将为各行各业带来创新机遇

中国科学院院士尹浩表示，移动通信将推动构建普惠智能的人类社会，满足智能交通、通感互联、全息交互、元宇宙等6G新场景的需求。通信感知融合，将成为新一代移动信息网络的发展态势。

“国际电联已将通信与感知融合列为面向6G的主要场景之一。这充分说明通感融合在未来通信领域的重要性和地位，要求其在具备通信能力的同时，提供全域高精度感知能力。”尹浩说，比如在智能交通场景中，无人车和无人机不仅需要强大的通信服务，还要有完善的监控服务系统。这需要建立全域全天候感知系统。单独建立的雷达等感知系统成本高、部署难，而借助移动信息网络优势，让规模部署的基站具备感知功能，就可以实现无处不在、无时不在的监测跟踪等功能。

尹浩也坦言，无线通感融合技术仍需依据场景持续提高感知的准确性、精度和效率，甚至解决随之而来的算力挑战，才能为各行各业带来前所未有的创新机遇。

未来网络实现通感融合仍面临挑战

2024年是5G-A商用元年。作为5G-A的重要新增能力和创新方向之一，通感一体化技术备受关注。这项技术通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，构建起一个协同的网络系统，为用户提供无缝通信和高精度感知服务。

中国移动集团首席科学家王晓云认为，实现感知与通信的融合面临两方面挑战。一方面，通信与感知源于两套完全不同的技术体系。在有限资源下，通信技术追求更高的承载效率，而感知追求更高的探测精度。两者资源竞争，能力此消彼长，如何实现两者最佳折中是贯穿通感融合系统设计的重要命题。另一方面，通感能力、网络效率、网络质量形成了三角冲突。在移动通信领域，任何一项技术的价值最终都要靠网络来检验，通信与感知两大技术亦是如此。

如何破解通感融合设计和三角冲突，实现未来网络的通感一体？王晓云介绍，中国移动提出网络化通感一体技术方案，通过三角均衡的理念，进行全局最优的系统创新。

低空经济场景或将抢占先机

展望未来，通感融合技术将展现出哪些“杀手级”应用场景？哪些最先商用？

中国移动首席专家刘光毅表示，要预测未来场景，首先需要明确管制规则。例如在低空经济场景下，政府的监管措施待明确；未来商业模式中不同玩家的分工也要进一步划分，例如谁来建网络、谁来建平台、谁来管数据、谁来用数据等。

低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。但中国信息通信研究院副院长、IMT-2030推进组组长王志勤表示，低空通感一体化网络在技术和市场需求方面可以发挥巨大作用。

“除了低空经济，我们也在关注航道监管、无人机监测等，但哪一个能成为未来大面积应用的场景，还要走一步看一步。”刘光毅说。

vivo通信研究院预研总监姜大洁认为，通感一体化将在贴近民生的领域大力发展，比如，对重点人群的跌倒监测、呼吸心跳频率监测等领域，都将构成通感一体化生态链。（记者金凤）

(责编：方经纶、陈键)
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