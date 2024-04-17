原标题：世界单体最大推力电动振动试验系统研制成功

科技日报南京4月15日电 （记者张晔）15日，苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称“东菱公司”）自主研制的100吨电动振动试验系统通过鉴定。在中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定会上，中国科学院院士胡海岩、翟婉明领衔的7位行业权威专家一致认为，ES-1000型（100吨）电动振动试验系统是我国自行研制的单台最大推力电动振动试验装备，获得多项国家发明专利，具有完全自主知识产权。该装备为全球首台套，总体水平国际领先。

随着我国载人航天工程、探月工程、大运载工程等航天技术的发展，卫星的质量和尺寸不断增大，其结构也日趋复杂。为满足我国大运载、空间站、大飞机、航母等重大部件乃至整机的力学环境试验需求，东菱公司围绕国家所需，于2021年启动了单体100吨电动振动试验系统的自主研发。

经过两年攻关，东菱公司取得了超大推力高强动圈设计制造技术、动圈自适应高效冷却控制技术，以及超大型功率放大器等关键核心技术的突破，解决了超大推力驱动下动圈设计制造难、导向持续可靠性稳定性差等难题，成功研制出单体100吨超大推力电动振动试验系统。

该系统可满足我国航空航天、船舶、轨道交通等重大部件乃至整机的可行性试验需求，为我国高端装备制造的整机和零部件模拟现实工况提供正弦振动、随机振动、冲击、连续碰撞等力学试验。同时，该系统还可与环境试验箱配用进行综合环境的可靠性试验，为解决我国重点科研产品进行大推力振动试验的瓶颈问题，提供全面的解决方案。

(责编：方经纶、陈键)

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