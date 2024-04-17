原标题：北斗系统为电力业务提供精准时空信息

科技日报讯 （记者陈瑜）近日，国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信通集团”）获颁北斗导航民用分理服务资质证书，这标志着信通集团获得北斗三号卫星导航定位、授时、短报文通信分理服务的授权，可面向电力行业企业提供统一的北斗导航民用服务。

据悉，在用电信息采集方面，应用北斗短报文可实现无信号区的用电数据回传，相比卫星通信和光纤通信综合成本分别降低73.5%和97.5%。在青海、甘肃、宁夏、新疆等无公网区域较多的地区，信通集团部署的北斗短报文用电信息采集设备实现对超过1100个台区电能表数据的有效采集，让用电信息采集工作实现从几天到几秒、从人工处理向自动化处理的转变，进一步提升了用电信息采集覆盖率。在输电线路防灾减灾方面，应用北斗高精度定位技术可实时监测地质灾害、杆塔倾斜等数据并及时发布预警信息。目前该技术已覆盖四川、湖南、陕西、重庆等地超过200条输电线路，大幅降低了异常情况响应时间，有效助力地质灾害预警。

据介绍，北斗导航民用分理服务资质证书是授权企业开展北斗导航民用分理服务的唯一凭证。近年来，信通集团加快推进电力北斗产业发展，构建了以4100余座电力北斗基准站为基础的电力北斗精准位置服务网。

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经