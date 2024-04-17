人民网北京4月17日电 （黄盛）日前，证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》，上海证券交易所和深圳证券交易所（以下简称“沪深两市”）同步发布了修订后的股票上市规则，并向市场公开征求意见。

证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，此次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”“害群之马”，并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排，短期内不会对市场造成冲击。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。

根据证监会测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及上述指标并实施退市风险警示的公司约100家，这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量，2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

此外，针对上述股票上市规则修改、引入分红不达标实施ST的安排，郭瑞明表示，分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。ST不是退市风险警示（*ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。上市公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。

另据介绍，常态化退市机制是保障资本市场良性运行的关键。2020年退市制度改革以来，沪深交易所共有135家公司退市，其中112家公司强制退市，常态化退市实现平稳开局。随着市场环境和监管环境发生深刻变化，现行退市规则需要进一步加大覆盖面和出清力度。

针对此次《关于严格执行退市制度的意见》对退市规则的修订，上海证券交易所表示，将切实担负起退市实施主体责任，修订主板、科创板《股票上市规则》，突出打击财务造假、资金占用的严监管导向。聚焦上市公司投资价值，拓宽重大违法强制退市适用范围，新增三种规范类退市情形，收紧财务类退市指标，完善市值标准等交易类退市指标。

深圳证券交易所表示，此次退市规则修订突出了严监管的鲜明导向和上市公司投资价值导向。

(责编：郝帅、吕骞)

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