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在消博会上感受消费回升“暖流”

黄盛 王晓啸
2024年04月17日08:56 | 来源：人民网
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转方式、调结构、提质量、增效益……4月16日，国家统计局发布了2024年一季度国民经济运行情况。数据显示，一季度市场销售稳定增长，服务消费增长较快，服务零售额同比增长10%。在第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会“）现场，火热的消费热情也让人感受到了国内外需求回暖的积极变化。

“今年以来，一系列支持企业发展的政策措施加快落实，这对增强消费和生产的动力发挥了积极的作用。”在第四届消博会现场，深圳展区工作人员黄缘看到一季度服务消费数据时说，大数据、云计算、物联网等技术的发展和应用，推动了生产方式变革，新业态、新模式持续涌现，网上直播、即时零售等消费新业态火热，再加上网红品牌持续创新，有力支撑了服务消费的发展。

在展区现场，一家按摩椅品牌副总监杨春丽告诉人民网记者，身边食品、居住、服务类的消费态势向好，让企业感受到了我国市场有动能、有韧性，并带来了进一步发展的信心。

东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，当前消费数据的主要亮点在服务业，一季度服务零售额累计同比增长10%，增速明显超过以商品销售为主的社零增速，与今年以来春节等假期的文旅热潮相对应。他认为，过去一年以旅游出行为代表的服务消费高增长，是推动经济向好的重要引擎。

数据显示，一季度，社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。按消费类型分，商品零售106882亿元，增长4.0%；餐饮收入13445亿元，增长10.8%。全国网上零售额33082亿元，同比增长12.4%。一季度，服务零售额同比增长10%。

国家统计局副局长盛来运在国新办举行的新闻发布会上表示，将进一步加大政策落实力度，固本培元，持续增强市场整体信心和经济运行动力，巩固经济持续回升向好的基础。

(责编：郝帅、吕骞)
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