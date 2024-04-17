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中央气象台发布强对流天气黄色预警

2024年04月17日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月17日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，4月17日08时至18日08时，江西东北部、浙江南部、福建北部、广西东部和西南部、广东中东部和西北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级以上；江西中北部和南部、浙江、福建、四川南部、贵州西南部、云南东南部、广西、广东等地的部分地区将有短时强降水天气，最大小时雨量30-60毫米，局地可达70毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风应急防御工作，气象部门做好人工防雹作业准备并择机进行作业；

2.驾驶员通过积水路段应减速慢行确认安全后再通过，交管部门应当根据路况在强降雨路段和积水路段采取交通管制措施和交通引导；

3.户外人员应减少或暂停空旷地方的户外作业，选择进入抗风能力较强并具有防雷措施的建筑内，同时关闭门窗远离危险电源；

4.机场、铁路、高速公路和水上交通等单位应采取限飞、限速或暂时关闭等措施保障人员和交通安全，相关水域水上作业和过往船舶应回港规避，加固港口设施；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好必要的排涝措施和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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