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共享单车车篮里开出鲜花 北京亦庄迎来泡桐花盛宴

2024年04月17日09:06 | 来源：央广网
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原标题：共享单车车篮里开出鲜花，北京亦庄迎来泡桐花盛宴

　　2024年4月13日，北京亦庄经济技术开发区迎来了年度盛事——泡桐花节。在蓝天白云和绚烂花朵的映衬下，主办方发布了《北京亦庄幸福生活日历》，精心编排了一系列赏花时刻，确保市民和游客能够充分体验到亦庄的春天魅力。同时，为了更好地服务于前来观花的朋友们，主办方还推出了专业的赏花地图、美食地图、购物地图及详尽的交通指南，旨在为大家提供一个便捷、舒适的旅游体验。

　　此次花节的亮点之一是哈啰单车的特别支持。哈啰单车装扮了一批专属的泡桐花主题单车，为骑行爱好者带来了一场特别的视觉享受。100多名骑行爱好者身穿统一的花节服饰，在主办方的组织下参加了骑行发车仪式，从而正式开启了骑行活动。他们沿着精心规划的骑行路线，穿梭于满城的泡桐花海中，不仅享受了健康运动，也感受了亦庄特有的春日气息。

　　据介绍，今年的泡桐花节期间，游客不但可以赏花，还能享受到丰富多样的文化活动。包括传统工艺展览、泡桐花主题摄影比赛，以及各类音乐演出，每项活动都是对北京文化的一次深入探讨和独特展现。此外，各大商圈也将结合花节主题，提供多种购物优惠，满足游客的购物需求。

　　为了方便游客的到来，交通地图提供了全面的信息指南，无论是公共交通还是自驾出行，都能轻松抵达赏花地点。重点交通线路和节点也将增派工作人员，确保交通秩序，为游客提供顺畅的出行体验。

　　哈啰后台数据显示，4月13、14日两天，围绕泡桐花节活动周边景区商圈周边骑行量对比平日增长了近3倍，调度车次增加超过5倍。为了保障此次泡桐花节，哈啰在万源街站设置了屯车区，及时做好骑行活动共享单车调度。同时在400米封路路段之外的附近适当增加单车投放，保障其他市民出行需求。

　　本次泡桐花节不仅仅是一场关于花的盛宴，更是亦庄对于美好生活向往的展示。随着泡桐花节的成功启动，北京亦庄再次证明了其作为国际化新城的魅力与活力。游客们在此可以尽情感受春天的韵味，体验属于亦庄的幸福生活。

(责编：曹淼、李源)
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