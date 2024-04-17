人民网北京4月17日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。国家发展改革委政策研究室主任金贤东在会上表示，展望全年，在扩大内需、促进消费政策带动下，各地方各领域不断创新消费场景、优化消费环境，支撑消费增长的积极因素在增多，消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。国家发展改革委将进一步发挥完善促进消费体制机制部际联席会议作用，统筹协调各部门、各地方落实落细促消费政策措施，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

金贤东介绍，下一步重点抓三方面工作：

一是稳就业促增收，切实提高居民消费能力。国家发改委将深入落实就业优先政策，组织开展促进青年就业三年行动，加大返乡入乡创业支持力度，千方百计稳定和促进就业。同时，健全最低工资标准调整机制，推动居民工资收入合理平稳增长，多渠道提高城乡居民财产性收入。

二是扩需求优供给，持续打造消费新增长点。鼓励以市场需求和消费者需求为导向，培育打造消费新场景新业态。支持人工智能、物联网等新技术发展，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等消费新热点。同时，配合有关部门积极做好消费品以旧换新等工作。

三是重权益守底线，着力营造放心消费环境。主要是配合相关部门持续完善消费者投诉和维权机制，加快形成放心消费制度闭环，加强消费监督执法，规范网络交易，切实保障消费者合法权益。

(责编：罗知之、吕骞)

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