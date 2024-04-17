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第九个“中国航天日”主场活动将在湖北武汉举办

2024年04月17日21:10 | 来源：新华网
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　2024年“中国航天日”宣传海报。（国家航天局供图）

2024年“中国航天日”宣传海报。（国家航天局供图）　

　　新华社北京4月17日电（记者宋晨、胡喆）第九个“中国航天日”主场活动将于4月24日在湖北省武汉市举办，主题为“极目楚天，共襄星汉”。本次主场活动包括启动仪式、中国航天大会、航天文化艺术论坛、航天科普系列展览等活动。同期将举办首届中国-拉美和加勒比国家航天合作论坛，发布《武汉宣言》。

　　这是记者17日在国家航天局召开的2024年“中国航天日”新闻发布会上了解到的信息。

　　国家航天局系统工程司副司长吕波介绍，启动仪式上将首播今年航天日主题宣传片，发布嫦娥七号任务国际载荷搭载项目等航天重大信息，公布2024年“中国航天公益形象大使”，颁发2023年度中国航天基金会钱学森最高成就奖等。

　　同时，全国也将开展“中国航天日”系列活动，据统计，国内相关部门、高校、社团等将在4月24日及前后举办近500场系列活动，航天院士专家、航天员将走进学校开展科普讲座，相关航天展馆、航天设施将集中向社会公众和大中小学生开放，航天题材影视作品、系列科普电视节目等也将在航天日期间陆续播出。

　　过去一年中国航天探索浩瀚宇宙的脚步行稳致远。展望未来，中国航天的任务将更为繁重。吕波表示，2024年，中国航天工程任务密集实施，探月工程四期嫦娥六号任务将着陆月球背面南极-艾特肯盆地并采样返回；载人航天工程将实施神舟十八号、神舟十九号载人飞行任务；商业航天首次被写入政府工作报告，将打造新增长引擎。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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